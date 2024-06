La Unión Europea impone nuevas sanciones a Rusia. Tajani: “La victoria de Italia es proteger a las empresas”

El Consejo de la Unión Europea adoptó el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia por su agresión contra Ucrania. El Consejo explicó que estas medidas están diseñadas para apuntar a sectores de alto valor de la economía rusa, como la energía, las finanzas y el comercio, y hacer que sea cada vez más difícil evadir las sanciones de la UE. En detalle, el paquete de hoy incluye medidas restrictivas contra otros 116 individuos y entidades responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Además, para garantizar que las instalaciones de la UE no se utilicen para transportar GNL ruso a terceros países y reducir así los importantes ingresos que Rusia obtiene de la venta y el transporte de GNL, la UE prohibirá los servicios rusos de recarga de GNL en territorio de la UE durante efectos de operaciones de Envío a terceros países. Esto cubre tanto las transferencias de barco a barco como de barco a tierra, así como las operaciones de recarga, y no afecta a las importaciones sino sólo a las reexportaciones a terceros países a través de la UE. Además, la UE prohibirá nuevas inversiones, así como el suministro de bienes, tecnologías y servicios para complementar los proyectos de GNL en construcción, como Arctic LNG 2 y Murmansk LNG. Se han impuesto restricciones a la importación de GNL ruso a través de terminales de la UE no conectadas al sistema de gas natural.

Tras el anuncio vino la posición del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani: “Hoy el paquete de sanciones toma una decisión muy importante sobre la cuestión de las empresas que operan en Rusia. Tenemos dos casos, Ariston y UniCredit. Hoy pasa el principio de que puede haber compensación. La base jurídica ha pasado y es una victoria importante para Italia”. «Hemos luchado por ello, tenemos 200 empresas que operan en Rusia respetando las sanciones, tenemos el deber de protegerlas y luego – comentó el líder de Forza Italia: veremos dónde se encuentra el dinero».