La Unión Europea acaba de sonar un ultimátum para la temporada de verano 2023 en Italia

Alerta de sequía en Italia

Algo se rompió a nivel climático, hace meses que no llueve Sobre todo en algunas zonas. Ahora la preocupación de los expertos es para el próximo verano. De hecho, la Unión Europea está haciendo sonar la alarma al intervenir Serio peligro también para Italia.

el efectos de sequía En el norte de Italia, Francia y España «ya se está volviendo visible» y «genera preocupación sobre el suministro de agua para uso humano, la agricultura y la producción de energía».

Esto es lo que escribe el Centro Común de Investigación (JRC) de la Unión Europea en un nuevo informe sobre la sequía en Europa.

Después de 2022, según los investigadores, Europa y la región mediterránea podrían vivir otro experimento verano sofocante. El informe recomienda un seguimiento estrecho y el uso adecuado del agua, la implementación de estrategias de adaptación sectoriales específicas y una mayor cooperación.

En la región alpina, está marcado en el documento»,La acumulación de nieve estuvo muy por debajo del promedio E incluso menos que el invierno de 2021-2022 «y esto conducirá a una disminución significativa en la contribución del deshielo a los caudales de los ríos en la región prealpina en la primavera y principios del verano de 2023».