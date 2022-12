La Transición 4.0 no se va al desván: se plantea una subida de tarifas inmediata y luego una revisión estructural del plan

No se menciona en el proyecto de ley de presupuestos el plan Transición 4.0, que entrará en una nueva fase a partir de enero tasa más de la mitad En comparación con 2022, el registro de no renovar el crédito fiscal de formación 4.0 ha causado una gran controversia y llevó al jefe de industriales Carlo Bonomi a expresar su posición. «Desilusión» en el mundo empresarial.

A ello hay que sumar que dado el foco de la maniobra en la gestión de la inflación y las emergencias energéticas y en el lanzamiento de reformas derivadas de promesas electorales, no debe haber lugar para injerencias en la Transición 4.0, ni siquiera en la necesariamente rápida aprobación de la maniobra en el parlamento. .

Sin embargo, en los últimos días han surgido varios indicadores que permiten mirar al futuro cercano con cierto optimismo. Algunas de ellas son señales políticas, como la reunión del 29 de noviembre entre Carlo Calenda, líder del movimiento y exministro de Desarrollo Económico, también «padre político» del plan Industria 4.0, y el actual gobierno encabezado por Giorgia Meloni. La Transición 4.0 fue uno de los temas centrales de esta reunión.

El 29 de noviembre también dio otra señal el Ministro italiano de Empresa y Artesanía (Mimit, ex Mise) Urso en mensaje Enviado a Anitec-Assinform: carta en la que el Ministro enfatizó la necesidad de una revisión profunda del plan para implementar las necesidades impuestas por el contexto económico cambiante, con mayor enfoque en los «aspectos no materiales». El trabajo de revisión comenzará en enero y estará sujeto a un ‘enfoque holístico de trabajo y escucha’.

Hacia una subida inmediata de tipos de interés

¿Qué sucede detrás de escena? En progreso conversación del Gobierno con la Unión Europea para devolver parte de los recursos del PNRR asignados para el periodo que finaliza en 2022 pero aún no gastados, según ha admitido el propio ministro en una entrevista con Corriere della Sera el 3 de diciembre, donde explicó que el plan necesitaba ser refinanciado y que en ese sentido “hemos iniciado conversaciones con la Comisión para utilizar los recursos del PNR incluso después de la fecha límite del 31 de diciembre”.

¿Qué significa eso? Remanentes de la Transición 4.0, los recursos asignados al plan -13,380 millones de RFF más 5,08 del Fondo Complementario- se utilizaron para financiar las tasas de capitalización que estuvieron vigentes en 2021-2022 y, al final de este año, terminar con su impacto. (excluidas las entregas de bienes pedidos hace un año 2022 que es posible hasta junio de 2023). Una vez finalizada esta fase, en enero de 2023, el plan deberá entrar en una nueva fase financiada exclusivamente con recursos del presupuesto estatal, por lo que las tarifas están sujetas a un gran corte.

El objetivo del diálogo llevado a cabo por Rafael Veto, Ministro de Asuntos Europeos y Políticas de Cohesión y del PNRR, es obtener de la Comisión la posibilidad Aplazado hasta 2023 La parte de esos recursos (hablamos de algo menos de 4.000 millones de euros) que no se utilizarán en el bienio 2021-2022 por la pandemia y el escenario macroeconómico.

Son conversaciones que han comenzado y avanzan con convicción por parte del gobierno, pero sus resultados no son claros: de hecho, las reglas europeas exigen que los recursos se gasten en lograr objetivos. Pero esto es precisamente lo que Italia pretende aprovechar: el objetivo debe, de hecho, alcanzarse en términos de negocio (alrededor de 120.000 empresas); Asimismo, la ampliación del plazo de uso de recursos se extenderá hasta 2023, manteniéndose así dentro del plazo cubierto por el Registro de Nombres de Dominio (PNRR).

Si el diálogo tiene éxito, el resultado de estas negociaciones -al menos esa es la intención del gobierno- puede conducir a Re-tarifas para 2022 También para el refinanciamiento del crédito fiscal 2023 Entrenamiento 4.0. Todo esto en el contexto de un fallo que está fuera de la ley de presupuesto, al que se debe llegar Los primeros meses de 2023.

Con respecto a la Formación 4.0, el gobierno debería -sujeto a la disponibilidad de recursos- proceder a raíz del decreto que aumento de precio Siempre que realice sus compras a proveedores calificados (en realidad, nunca entraron en vigencia), finalmente realice un seguimiento de ellas hasta 2023.

Existe -sin embargo, vale la pena enfatizarlo nuevamente- la posibilidad de que pueda ser La Unión Europea dice que no, enfatizando cómo las reglas del PNRR dejan claro desde el principio que los recursos asignados pero no explotados no se pueden recuperar. En este caso, Italia difícilmente encontrará otros recursos para financiar una subida de tipos.

Transición 4.0 2022 Transición 4.0 2023 (hoy) Transición 4.0 2023 (como sea posible) Bienes Físicos 4.0 40% para inversiones hasta 2,5 millones

20% para inversiones de 2,5 a 10 millones

10% para inversiones de 10 a 20 millones 20% para inversiones hasta 2,5 millones

10% para inversiones de 2,5 a 10 millones

5% para inversiones de 10 a 20 millones 40% para inversiones hasta 2,5 millones

20% para inversiones de 2,5 a 10 millones

10% para inversiones de 10 a 20 millones Activos intangibles 4.0

Los activos de hardware y software son 4.0

Entrenamiento 4.0

70% para pequeñas empresas

50% para medianas empresas

30% para grandes empresas (siempre que se comunique con algunos prestamistas: tasas de NB que nunca entraron en vigencia debido a la falta de disposiciones de ejecución) 70% para pequeñas empresas

50% para medianas empresas

30% para grandes empresas Investigación, desarrollo, innovación y diseño

20% para actividades de investigación y desarrollo

10% para actividades de innovación, diseño y concepto estético

15% para actividades de innovación con metas orientadas a la transformación ecológica o la meta de innovación digital 4.0 10% para actividades de investigación y desarrollo

5% para actividades de innovación, diseño y concepto estético

10% para actividades de innovación con metas orientadas a la transformación ecológica o la meta de innovación digital 4.0 20% para actividades de investigación y desarrollo

10% para actividades de innovación, diseño y concepto estético

15% para actividades de innovación con metas orientadas a la transformación ecológica o la meta de innovación digital 4.0

Revisión del plan a partir de 2024

Paralelamente, el gobierno también pasará a una revisión Plan estructural, que sin embargo se convertirá en un factor de 2024. Urso se refiere a esto cuando dice que el plan a día de hoy “no se desvía mucho del planteamiento de 2017, ya que después de más de 6 años necesita una revisión profunda para incluir las necesidades que impone el cambiante contexto económico”.

Las hipótesis que se estudian varían, y todas están destinadas a ganar dinero estructural Este paquete de incentivos. Van desde quienes, como el propio Kalinda, proponen un retorno al hiperconsumo, hasta quienes preferirían revisar las listas de categorías de productos incluidas en los Anexos A y B, hasta quienes preferirían ampliar el alcance de la transición. plan 4.0 para incluir incentivos para apoyar la transición verde. También existe la idea de vincular tasas más altas a la consecución de determinados objetivos de contratación.

Esto se discutirá en varios encuentros en los que los gremios empresariales y otros partidos participarán como campeones, dando credibilidad a las intenciones del ministro de adoptar un «camino común».

Sin embargo, creemos, el pronóstico deberá tener en cuenta que si el posible aumento de tarifas para 2023 podemos esperar la muleta de PNRR, entonces a partir de 2024 definitivamente tendremos que lidiar con nuestros bolsillos y con nosotros. Miles de emergencias más que, año tras año, acaparan la atención de la política.