¿La tinción de «girasol» ayuda a proteger el medio ambiente?

Tras la demostración de que dos niñas arrojaron salsa de tomate a un cuadro de Van Gogh, muchos se preguntaron si iniciativas de esta naturaleza realmente ayudaban a los activistas a apoyar sus causas o si no eran una distracción baladí de estas últimas. Es una pregunta que periódicamente resurge cada vez que se organizan iniciativas similares, sobre todo porque Internet y las redes sociales permiten que sean más visibles con fotos y videos de las acciones de protesta que realizan miles, a veces millones, de cuentas y más tarde por los medios de comunicación. para las comunicaciones tradicionales.

El 14 de octubre, dos activistas del grupo ecologista «Just Stop Oil» (literalmente «Stop the oil and thats it») entraron en una sala de la National Gallery de Londres, trajeron una lata de salsa de tomate y mancha Una de las copias de «Girasoles», una de las obras más famosas de Van Gogh, los dos activistas pegaron entonces su mano a la pared donde estaba colgado el cuadro, alegando que la iniciativa era para dar a conocer algunas de las acciones del gobierno británico, que tendrá un fuerte impacto en el medio ambiente y en las generaciones futuras.

El cuadro de Van Gogh estaba protegido por un panel de vidrio H no dañadoExcepto por algunas pequeñas manchas en el marco de madera. Los activistas fueron arrestados poco después del día de la manifestación y la pintura fue devuelta a su lugar pocas horas después de que fuera limpiada y revisada en busca de daños.

Luego, «Just Stop Oil» anunció que antes de que se lanzara la salsa de tomate, los activistas se aseguraron de que la protección del vidrio fuera suficiente para no causar daños permanentes a la pintura de Van Gogh. La pintura fue destruida para siempre. Incluso cuando resultó que la pintura no estaba dañada, las críticas persistieron: según muchos, manchar las obras de arte no es una opción viable para cumplir con los pedidos, incluso los más importantes, como los relacionados con la conservación.

En el pasado, «Just Stop Oil» ya había organizado iniciativas similares. En julio pasado hubo dos activistas pégalo a una pintura de John Constable también en la Galería Nacional, mientras que otros fueron en el mismo período pégalo Una copia de «La última cena» de Leonardo da Vinci en exhibición en la Real Academia de las Artes.

Recientemente, las obras de arte han vuelto a ser blanco de activistas que quieren llamar la atención por varias razones. El 22 de julio había un grupo de activistas de «Última Generación». pégalo En el cristal que protege «La Primavera» de Sandro Botticelli, luego coloque un cartel que diga «Sin gas, sin carbón». La pintura de Botticelli, exhibida en los Uffizi de Florencia, no sufrió daños, mientras que los tres activistas recibieron una denuncia por interrupción del servicio público, resistencia de un funcionario público, manifestación no autorizada y mutilación y desfiguración de objetos.

En general, las manifestaciones de este tipo son de gran interés, pero a menudo por razones distintas a las que esperan los activistas. Especialmente en el caso de iniciativas que involucran obras de arte, la mayoría de las personas reaccionan en oposición y enojadas, mientras que simpatizan menos y muestran que comparten métodos de protesta.

En el caso de los “girasoles” y la salsa de tomate, hablamos casi exclusivamente del acto de manifestación, los riesgos que implica el marco y las consecuencias para los activistas, quedando en un segundo plano el tema de la conservación del medio ambiente. . , casi marginal en el debate público. Por otro lado, quienes apoyan la utilidad de estas iniciativas señalan cómo funcionan para que la gente hable y le dé importancia a grupos que de otro modo no habrían surgido y que creen que están haciendo campaña para mejorar el mundo. Ahora más gente sabe lo que es «simplemente detengan el petróleo» que antes del 14 de octubre, por lo que la ley de protestas ha cumplido su propósito.

Es difícil evaluar cuánto transmite la suciedad de la Galería Nacional sobre las importantes afirmaciones que apoyan los activistas, y si lo hizo de la manera correcta. Es muy probable, por ejemplo, que varios días después del episodio, poco se sepa que “Just Stop Oil” protestaba por la “inacción del gobierno británico” para tomar medidas contra el aumento del costo de vida y la crisis climática, y que se refirió a la protesta en particular Una nueva serie de concesiones de petróleo y gas.

En un artículo de opinión sobre Los New York TimesAnalista político Ross Douthat culto Algunas inconsistencias en los métodos y contenidos de la protesta, es muy difícil señalar cómo pretender que la energía es más barata y al mismo tiempo no usar combustibles fósiles en este período. En Europa, muchos gobiernos han tenido que reabrir centrales eléctricas de carbón contaminantes, por ejemplo, para compensar la reducción del suministro de gas de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Mientras mantenían su compromiso de reducir el consumo de combustibles fósiles, tenían que hacer algo más temporalmente, así como evitar que el precio de la energía subiera aún más.

sobre mí El Correo de Washingtoncrítico de arte Philip Kennicott el escribioEs absurdo atacar el arte en nombre de la supervivencia, porque el arte es una herramienta de supervivencia. Pero trabajos como este sugieren una nueva forma de pensar sobre el arte, en términos de clima, que puede ayudar a profundizar nuestro sentido de acercarnos tanto al arte como al medio ambiente”. Kennicott señaló que las obras realizadas hasta el momento también eran simbólicas y no tenían la intención de destruir la obra de arte, aunque su creciente popularidad podría aumentar el riesgo de acciones más radicales, que podrían destruir irreparablemente una pintura, escultura o instalación.

Y las mímicas pueden verse favorecidas precisamente por el gran interés mediático por obras como las de la National Gallery: los gestos explicativos recibirán más atención, pero quizás también condenas más severas por parte de la gente, como ya hemos visto en los inmediatos minutos posteriores al lanzamiento de Tomate. Salsa contra Van Gogh, cuando poco sabía que el plato estaba protegido por un cristal.

Kennicott concluye reconociendo que «tirarle salsa de tomate a Van Gogh no me hará sentir más pasión por salvar nuestro planeta, ni me ayudará a pensar de manera más realista sobre lo que debemos hacer. Pero entiendo por qué los jóvenes, ante un escenario de su propia destrucción, están buscando la manera de llamar la atención para decirnos: Dejemos de deshacernos de todo”.

James Osden, un ex activista que ahora estudia y asesora movimientos, lo ha hecho mencionado Algunos estudios en las ciencias sociales han demostrado que los grupos radicales y no violentos son buenos para promover ciertas causas. Según esta investigación, sus actividades no alejan a las personas de los principios por los que luchan y, si acaso, prefieren su acercamiento a las corrientes menos extremas de los movimientos. En cierto sentido, las manifestaciones no violentas dan mayor visibilidad a la organización y luego promueven el interés de sus partes más moderadas, que pueden comunicar sus necesidades con mayor eficacia.

Sobre la base de esta investigación y otras pruebas, Osden escribió que «las tácticas extremistas y no violentas aumentan la probabilidad de aumentar el apoyo a grupos más moderados, de una manera que aumenta las posibilidades de que todo un movimiento logre sus objetivos». No es fácil realizar estudios en estas áreas de las ciencias sociales debido a las muchas variables, en particular las determinadas por las acciones y el comportamiento de los individuos, pero aun así se sugiere que conclusiones como “Al hacerlo, antagonizas a quienes podrían apoyarte”. usted.” simplificado en algunos tiempos.

Las obras ilustrativas, no necesariamente relacionadas con el arte, existieron antes de Internet y las redes sociales, por supuesto, y dieron su aporte para realizar determinados pedidos, aunque no siempre guardemos un recuerdo de ellos. Muchos piensan en una imagen Thích Quảng ÐứcUn monje budista vietnamita se prende fuego en una calle de Saigón como protesta. Sin embargo, pocos recuerdan que lo hizo contra la dictadura de Ngo An Diam, el dictador católico que en la primera mitad de la década de 1960 aplicó políticas para suprimir la religión budista en Vietnam. También en ese período Martin Luther King Jr. no era respetado por la mayoría de la población estadounidense, a pesar de que hoy es considerado uno de los héroes de la lucha por la liberación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Para alejarse de los museos y galerías de arte, los movimientos y activistas han organizado recientemente sentadas frecuentes para pedir una acción más consistente de los gobiernos contra el calentamiento global. Por ejemplo, rebelión y extinción de última generación. relacionado el Grande Raccordo Anulare a principios de verano, deteniendo el tráfico en Roma durante unas horas. La protesta recibió numerosas críticas de los automovilistas directamente involucrados, mientras que recibió menos reacciones negativas en las redes sociales que Van Gogh.Los motores térmicos se encuentran entre los principales causantes de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera (Uno de los principales gases de efecto invernadero.).

Se han implementado iniciativas similares en otros países europeos y en los Estados Unidos, con retroalimentación similar Sobre todo por parte de los automovilistas. Algunos han criticado a los activistas, recordándoles que las sentadas en las calles están perjudicando a la gente común, pero no a los políticos que deberían tomar medidas nuevas y más enérgicas contra el calentamiento global. Sin embargo, algunos observadores han señalado que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es responsabilidad de todos, por lo que eventos de este tipo son importantes en varios niveles.

Quienes participan en los plantones dan reacciones similares a quienes arrojan salsa de tomate en los platos o prueban otras obras ilustrativas: en ausencia de estas iniciativas, el interés por la existencia de grupos y movimientos activistas es casi nulo en los medios y en la población, por lo que la única forma de generar un poco de atención es haciendo algo radical, sin dejar de ser violento.

Como ha quedado de manifiesto en casos recientes, las iniciativas radicales conllevan el riesgo de exponer a sus autores más que a las causas que defienden. El riesgo consecuente es perder la visión de los fines, y reingresar en una actividad muchas veces definida como “performance”, en la que se realiza un determinado acto específicamente para ganar mayor visibilidad y adquirir mayor capital social, dejando la causa en un segundo plano en que se hizo. Las redes sociales amplificaron algunas diferencias en este fenómeno, por ejemplo con el llamado «Haga clic en Actividad‘, donde esencialmente nos limitamos a compartir un tuit o video de compromiso social, no solo para publicarlo, sino para mostrarle a los demás que somos sensibles por ciertas razones. El compromiso para muchos termina con unos pocos clics del mouse, sin continuar con el actividad real, con mayor compromiso.

El desempeño y la actividad psicológica a menudo se describen en un tono negativo, pero no todos los observadores están convencidos de que no desempeñan un papel en la promoción de las demandas de grupos o movimientos particulares. Sin embargo, gracias a esas dinámicas, estos están ganando una visibilidad que no tenían en Internet, ganando y luego manteniendo cierta relevancia en el debate público. Sin mencionar los 21 artículos de los que terminas hablando, como el que acabas de terminar de leer.