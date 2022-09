La sorpresa puede ser muy desagradable.

Utilizar el móvil o smartphone mientras se conduce puede llevarnos a una sorpresa no deseada: debemos prestar atención a quienes nos observan

Pasamos nuestros días usándolo prácticamente todo el tiempo. Esta es también la razón por la que es tan difícil alejarse de él. Teléfono móvil mientras conducimos nuestro coche. Una fuerte tentación, ya sea en relación con conversaciones telefónicas con el dispositivo al oído, y sobre todo cuando se quiere leer algo, o incluso contestar mensaje.

El peligro de este hábito también es evidente porque a menudo se pasa por alto el potencial que ofrece. tecnología: como comandos de voz o la capacidad de leer textos (por el propio dispositivo y herramientas en el coche) y también el uso de un simple altavoz o auricular. Nuevamente, los autos antiguos también le permiten conectar su teléfono móvil a través de Bluetooth muy fácil.

Sin embargo, muchos automovilistas continúan distraídos mientras conducen. Desafortunadamente, a menudo piensan que lo están haciendo sin que nadie se dé cuenta. Se cree, de hecho, que mientras no te detengan en un puesto de control, todo irá sobre ruedas. En cambio, existe un peligro inherente, especialmente porque no hay forma de darse cuenta. Muchos policías de tráfico y no sólo, de hecho, cuando ven un conductor Quien lleve su smartphone mientras conduce, anote la matrícula y envíe la multa directamente a su domicilio. La práctica se está extendiendo cada vez más.

El móvil del coche y la matrícula: hay que tener mucho cuidado

Ahora los casos se multiplican, y cada vez más ciudadanos son testigos de fuertes penas mientras están con teléfono útil mientras conducen. A menudo ni siquiera recordamos las circunstancias, pero esta práctica está cada vez más extendida y debemos tener mucho cuidado. Después de todo, estamos hablando de uno de los delitos de Regulaciones del tráfico Más frecuente y castigado. El uso de un teléfono móvil mientras se conduce (o más bien un teléfono inteligente) está estrictamente prohibido por ley, sin embargo es uno de errores Que los automovilistas lo hagan con más facilidad. Esta prohibición se regula en el artículo 173 de la Ley. Definitivamente no solo esperaba una multa salado Pero también castigo severo, un comentario. licenciaque sólo se aplica en caso de reincidencia, si la infracción se comete a partir de la segunda vez.

Hay que tener en cuenta que la multa puede elevarse no sólo con la desagradable costumbre de colocar teléfono Cerca de su oído mientras conduce, pero también cuando usa auriculares U otros dispositivos similares que se aíslen del ruido de la calle. La sanción administrativa oscila entre 83 y 332 euros, pero también puede ser de hasta 660 euros En los casos más notables. Además, se prevé que la licencia de conducir sea suspendida de uno a tres meses, si llega el segundo infracción Así durante dos años.