La reconstrucción de ataques se refiere a una tarea bien pensada. Por la mañana, el oficial, que actualmente es el subdirector local del departamento de movilización, sale a correr. Y entonces comienza la emboscada.. Quizás el asesino siguió sus movimientos, revisando sus hábitos y horarios: en Strava, una aplicación estadounidense popular entre los corredores, había incluso un mapa de las rutas habituales de Rzhitsky. Le dispararon al menos cuatro veces en el pecho y la espalda y luego huyóAparentemente imperturbable. Probablemente sabía dónde podía atacar: la emboscada tuvo lugar en un área sin cámaras de seguridad. Un reloj digital y un par de auriculares quedaron en el suelo, Una señal de que no fue un robo.. No salieron a la luz muchos testimonios, mientras que las autoridades rusas iniciaron de inmediato una amplia investigación.

Rzhitsky no era «desconocido» en Kiev, Su nombre estaba en una lista de militares rusos acusados ​​de crímenes de guerra.. En particular, nuevamente según fuentes no oficiales, iba a participar en el ataque con misiles en Vinnytsia, en julio de 2022, que causó la muerte de 23 personas, incluidos tres niños. De ahí que para esto Se convertirá en un objetivo legítimo para los ucranianos., con la intención de responder a la agresión enjuiciando a los responsables de las atrocidades. El uso de llamadas de arresto internacional o con actividades «clandestinas» se ha convertido en una estrategia de largo alcance de los servicios de inteligencia de Kiev.