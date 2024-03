La selección, Retegui, Donnarumma y el 4-3-3 son certezas

Italia se vio obligada a relegar al futurista 3-4-1-2 y se encontró en otro lugar, en un terreno más confuso, porque Chiesa, fiel a su ADN, siempre permaneció en la banda, mientras que Fratesi fue relegado por su carácter de jugador. Delantero que necesita espacios para montar. En definitiva, detrás de Retegui casi no queda rastro de los dos promocionados centrocampistas ofensivos. En esos espacios se insertaron a su vez Bonaventura, Locatelli y otros. Mucha rotación interna y un mediocampo fluido, lo que a menudo, en el vocabulario moderno, es un eufemismo, si no una confusión. Y de hecho, en la primera mitad vimos eso principalmente. Poca calidad y orden en la construcción. El resultado más evidente es que durante todo el primer tiempo solo tuvimos un tiro al arco, en el minuto 40, y fue el gol de Retegui que nos regaló Venezuela con un mal pase del portero Romo, interceptado por Cambiasso. Como somos gente de buen corazón, devolvemos el elogio después del 2: Despeje peligroso de Donnarumma a Bonaventura, de espaldas a la portería, que falló la asistencia y mandó a Machis al arco. De hecho, a decir verdad, enviamos el cumplido primero, ya en el segundo minuto de partido: una pérdida de balón de Scalvini, un cierre frenético de Bongiorno que provocó un penalti evitable. Digamos que la primera mitad del partido en Fort Lauderdale fue una declaración masiva contra la construcción desde abajo. Sin embargo, Gigio Donnarumma detuvo el primer penalti italiano en el minuto 90 y en la segunda parte logró otra hazaña.

Italia está muy lejos

—

Digámoslo así entonces: Retegui anotó ambos goles, rompiendo una sequía azul de un año (362 días); Donnarumma, el mejor portero de la Euro 21, sigue siendo garantía de aquella época. En otras palabras: han llegado señales tranquilizadoras desde ambos polos extremos. El problema es lo que vimos entre los dos, es decir, el resto del equipo. Hemos dicho sobre la confusión en ciernes, agreguemos la paupérrima amplitud de los laterales y esto es pecado mortal, porque no hay unidad en la defensa de tres que no requiera un fuerte empuje lateral. Cambiasso y Udoji pasaron desapercibidos durante mucho tiempo, privándoles de todo margen de maniobra. La víspera del partido, Spalletti habló de «cinco canales» de tráfico que deberían abrirse para cada partido. Guardiola siempre hace esto, pero tiene la amplitud garantizada por dos extremos ofensivos que siempre están arriba (Foden-Doku o Grealish), y no por dos laterales como los nuestros que a veces llegan y muchas veces no llegan. Es más difícil de esta manera. Y luego: la defensa estuvo mal, y no sólo en las ocasiones mencionadas. ¿Qué piensan Maldini y Cannavaro de ellos colgados en las gradas como gloriosos cuadros de antepasados? El viejo Rondón, de 35 años, guió a los Blue Boys en un paseo, pero el experimentado Di Lorenzo también tuvo problemas porque, en la primera mitad, se centró principalmente en ayudar en la preparación. Ésta también es idea de Guardiola. Pero, como todas las buenas ideas, funcionan en el contexto adecuado y en el momento adecuado.