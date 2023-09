La Secretaría de Estado del Vaticano pide una indemnización a Becciu y a los demás acusados: 177 millones. IOR quiere devolver 206 millones de dólares

Proceso de gestión fondos de Secretaría de Estado Entra en la etapa final. Luego de los fuertes reclamos de condena realizados por el promotor de justicia, Alessandro DidiAntes de las vacaciones de verano, es mi turno. Partes civiles Intervención en sala durante las primeras audiencias tras la suspensión de la excedencia. Audiencias que conducirán, probablemente antes de Navidad, a la sentencia tribunal del vaticano encabezado por Joseph pigatona. Abogado parte civil en el Instituto de Obras Religiosas, roberto LípariLa decisión fue presentada en su solicitud. compensación De dinero que podría haber sido robado Diez acusados Y pueden afectar 700 millones de euros Otorgado hace dieciséis años Eeyore Para necesidades Santa Sede Y asignado por la Secretaría de Estado. Se ha creado una solicitud de devolución en 206 millones 493 mil 665 euros Que se suman al daño moral, por el que Lipari pidió al tribunal un “acuerdo justo”, y al daño reputacional, que fue determinado por un peritaje en 987 mil 494 euros.

Abogado de la parte civil de la Secretaría de Estado, paula SeverinoPidió que los acusados ​​sean condenados a una indemnización por “Daños muy graves» moral Y reputación en el que fue fundado 177 millones y 818 mil eurosEsto es necesario, según asesora técnica de la “Campaña de Restauración de Imágenes Dañadas” a nivel global. También solicitó que se le condene a prisión temporal, que se pagará inmediatamente después de la condena en primer grado, la cual equivale a 98 millones y 473 mil eurosLa suspensión de la ejecución de la pena también está condicionada al pago de una indemnización. En el juicio, la indemnización por daños y perjuicios será reclamada por la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, que también ha formado parte civil, representada por el ex Presidente del Tribunal Constitucional, Giovanni María Fleck.

La reacción del abogado del principal acusado, el Cardenal, no se hizo esperar ángel piccioque el fiscal solicitó Siete años y tres meses de prisióninhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y multa de 10.329 euros Confiscación de 14 millones de euros. El abogado del cardenal. María Concetta Marcha Y fabio viglioneAfirmó que «las solicitudes de indemnización por daños y perjuicios presentadas por las partes civiles, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, están en consonancia con el papel que suelen desempeñar en los procesos. Pero el cardenal Becciu no cumplió». Sin ofender Por lo tanto no causó sin daños. Sus acciones siempre estuvieron inspiradas por la protección de la Santa Sede. «El juicio lo demostró claramente, por lo que tenemos confianza en el fallo imparcial del tribunal».

Por su parte, el abogado del IOR solicitó que los imputados sean condenados y verificadas sus condenas responsable Penalizaciones“Y ordenándoles recuperar lo robado ilegalmente”. “Las cantidades asignadas para padre Santo Para ser utilizado en Inversiones Especulación – denunció Lipari – Por tanto, es necesario devolver el dinero a los bonos que tenían y devolverlo al fondo. Disponibilidad completa Subordinar el Papa Para las necesidades de la Iglesia”. El abogado también pidió que “este dinero sea depositado en el IOR”. “En este proceso – prosiguió Lipari – hemos sido testigos de intentos de hacerlo Enriquecimiento Personalproyectos de Extracción de petróleo en AngolaHemos visto el uso de instrumentos financieros en los que el administrador de los bienes de la iglesia ha perdido toda capacidad de controlarlos y el uso de fondos de la iglesia sin ningún tipo de supervisión y precisión, todos los cuales son administrados de una manera Autorreferencial Por un monseñor, un experto en derecho canónico y un contador sin experiencia en inversiones financieras. «Hemos visto fondos utilizados sin la diligencia debida, hemos visto extorsiones exorbitantes, hemos visto personas privilegiadas que simpatizan con los extorsionadores y hemos visto vastos recursos económicos administrados sin tener en cuenta las limitaciones impuestas por los donantes». Auditoría Interna, que inició su denuncia ante el Procurador General, Lado de la denuncia del Auditor General Investigación Respecto a la compra y venta Palacio en Londres Según la Secretaría de Estado, fue parte civil en todos los cargos y en todos los imputados, destacando que malversación “Me ofendió Despertar ¿Quién presentó? Ofrendas a la iglesia.«.

Twitter: @FrancescoGrana