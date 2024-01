La Roma despide a Mourinho. De Rossi es el nuevo entrenador Noticias de Hoy – Fútbol

«La AS Roma se complace en anunciar el nombramiento de Daniele De Rossi como nuevo director técnico del primer equipo hasta el 30 de junio de 2024». El club Giallorossi lo anuncia a través de una nota en su sitio web. “Estamos contentos de poder traspasar la responsabilidad técnica del FC Roma a Daniele De Rossi, ya que creemos que el liderazgo y la ambición que siempre lo han distinguido pueden ser decisivos para perseguir los objetivos del equipo hasta el final. » «Esta es la temporada», dijeron Dan y Ryan Friedkin.

Exención. Roma anuncia esto José Mourinho Sus asistentes técnicos dejarán el club con efecto inmediato. La noticia llega con una nota del club Giallorossi en su página web. «Agradecemos a José en nombre de todos nosotros en la Roma por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde que llegó a los Giallorossi», dijeron Dan y Ryan Friedkin.

“Siempre tendremos buenos recuerdos de su gestión, pero creemos que por el bien del club es necesario un cambio inmediato – dijeron Dan y Ryan Friedkin en su declaración de despedida de Special One – Deseamos a José y su personal lo mejor para el futuro.»

15.34 – Dybala saluda a Mourinho y le dice: “Trabajar contigo es un gran placer”.



«¡Gracias, señor! Gracias por todo. Fue un gran placer trabajar con usted». Así saludó Paulo Dybala, delantero de la Roma, a José Mourinho en una publicación en su página personal de Instagram. «Gracias por tus consejos y cada palabra que me has dado. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu personal. ¡Espero que nos volvamos a ver pronto!», concluyó el argentino que ayer trabajó su día libre en Trigoria para recuperarse a la vista. del partido del sábado por la tarde contra el Verona.

14.28 – Capello, estos americanos no respetan a la gente



«Creo que estas empresas estadounidenses operan sin respeto por las personas con las que cooperan. Lo hemos visto en Milán con Maldini y hoy en Trigoria con Mourinho. No hay sensibilidad por su parte, sino sólo negocios. Sin embargo, creo que También se necesita respeto, quizás primero con el consentimiento”. “Por separado, no con un comunicado de prensa o una llamada telefónica”. En una entrevista con Sky Sports en la que le pidió que comentara sobre la destitución de José Mourinho, Fabio Capello fue duro con los dueños americanos de la Roma que hoy decidieron despedir al 'Especial'. Según Capello, el último entrenador que ganó un campeonato con los Giallorossi de la capital (en 2001), «algo no funcionaba claramente porque no respondieron a sus peticiones. Lo trataron de una manera menos respetuosa». «Estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia. También me pasó en Rusia (donde entrenaba a la selección), donde me avisaron en el aeropuerto». ¿Pero Capello quiere ahora ofrecer consejos al nuevo entrenador de la Roma, Daniele De Rossi? «¿Consejo? Es estudiar lo que Mourinho ha hecho hasta ahora – responde – e intentar introducir algunos pequeños cambios sin revolucionar. De lo contrario, te enfrentarás a una sección del vestuario que no te seguirá». “Él, como yo, empezó en el SPAL y tenemos algo en común – afirma Capello. Será difícil, pero conociendo el entorno romano deberá demostrar su valía. Como futbolista era muy bueno y ahora tiene que demostrarlo como entrenador: “Tiene que trabajar en los jugadores y demostrar que son un verdadero equipo y la afición tendrá que apoyar aún más al equipo”.

14.18 – Aboudi, en mi opinión también hay algo más…



“En esos casos dicho esto, tomo nota de ello”. Así, ante los periodistas presentes en la sala, el ministro de Deportes, Andrea Abudi, comentó la destitución de José Mourinho de la Roma, respondiendo a quienes le preguntaron si esperaba esto: «Tal vez hubo algunos indicios, los estadounidenses lo tienen bastante claro». Y cuando una relación de este tipo se derrumba… entonces – añadió – en mi opinión, objetivamente también hay algo más”.

13.56 h – De Rossi “trabaja y se sacrifica por nuestros objetivos”



“Me gustaría agradecer a la familia Friedkin por confiarme la responsabilidad de la dirección artística de Roma: por mi parte, no conozco otro camino que la aplicación, el sacrificio diario y la necesidad de dar todo lo que tengo dentro para afrontar esto. asunto.» Los desafíos que enfrentamos nos esperan desde ahora hasta el final de la temporada». Estas son las primeras palabras de Daniele De Rossi como nuevo entrenador de la Roma. «La sensación de poder sentarse en el banquillo es indescriptible. Todo el mundo sabe lo que significa Roma. «Para mí, pero el trabajo que tenemos por delante a todos ya está asumido. – dice el ex «Futuro Capitán» -. No tenemos tiempo ni elección: ser competitivos, luchar por nuestros objetivos e intentar alcanzarlos son las únicas prioridades que mi equipo y yo nos hemos dado”.

Inmediatamente después del anuncio oficial, Daniele De Rossi salió de su casa en el centro de Roma a las 14 horas en dirección a Trigoria, donde realizará su primer entrenamiento a las 17 horas. Decenas de aficionados también le esperaban fuera de la casa, pero el nuevo técnico giallorossi no hizo más declaraciones que las contenidas en el comunicado de prensa emitido por el club. “DDR” dejó la Roma como futbolista en mayo de 2019 para terminar su carrera en Boca Juniors. Luego formó parte del cuerpo técnico de Italia en la Eurocopa, que se celebró en 2021 y que finalizó con la victoria de los azzurri en el estadio de Wembley el 11 de julio, antes de asumir la dirección técnica del SPAL de la Serie B la temporada pasada, donde posteriormente fue destituido. por el presidente Joe Tacopina. 17 partidos.

13.23 – Mourinho saluda a los aficionados de la Roma: «Gracias por estos años»



«Gracias por estos dos años». Palabras de José Mourinho al salir de Trigoria en su coche. El técnico, despedido esta mañana por la Roma, saludó primero a los jugadores y luego al personal en el polideportivo. Cuando se fue, se encontró con una cincuentena de fans que le pidieron una última foto y le agradecieron por ganar la conferencia.

12.45 – Trigoria blindada, folletos contra Friedkin



Es la triburia blindada la que acogió esta mañana la noticia del despido de José Mourinho. Hay dos camiones de la policía en Piazza Dino Viola (llenos de folletos contra la familia Friedkins, propietaria del club), pero todavía quedan algunos aficionados fuera del polideportivo Giallorossi. Pero se teme que pueda crecer con el paso de las horas. El técnico portugués sigue presente en Trigoria, saludando a algunos de los jugadores presentes (entre ellos Gianluca Mancini) y al personal. El entrenamiento, inicialmente previsto para la mañana, se ha trasladado a las 17.00 horas con el objetivo de que el propietario sea asesorado por el nuevo entrenador (continuan las comunicaciones con De Rossi). Al Polideportivo también llegó la directora general de los Giallorossi, Lina Soloko.

12.32 – ¿Gaspari, Mourinho? Es un líder, lo siento.



«Me entristece el despido de Mourinho. Los clubes miran los resultados, miran todo, pero Mourinho es una persona que gestiona las emociones populares y supo llenar el estadio y despertar emociones. El fútbol se compone de presupuestos, de resultados, pero también de emociones, y en el Frente a las emociones, Mourinho sigue siendo un líder distante.” “alcanzable”. Así lo afirmó el líder del grupo FI en el Senado, Maurizio Gaspare, en las afueras de Montecitorio. «Lo siento porque Mourinho es un líder», añadió Gaspari.

12.20 – Mourinho es despedido y pierde seis puestos en la Liga italiana



Con la destitución de José Mourinho, el número de plazas perdidas en la Liga italiana asciende a seis, sumándose el técnico portugués a una larga lista de técnicos italianos y extranjeros. El primero en la lista por orden cronológico es Paolo Zanetti: fue destituido como entrenador del Empoli el pasado 19 de septiembre y fue sustituido por Andrea Andreazzoli. Sin embargo, el portugués Paulo Sousa fue relevado de sus funciones en Salernitana el 19 de octubre; Ha llegado Filippo Inzaghi. La aventura de Andrea Sutil en el banquillo del Udine terminó el 24 de octubre: el técnico fue sustituido por Gabriele Cioffi. El Napoli se despidió de Rudi García el 14 de noviembre, reemplazándolo por Walter Mazzarri. Andrea Andreazzoli, que a su vez sustituyó a Zanetti en el Empoli, tuvo que abandonar ayer el banquillo que el club había confiado a Davide Nicola. Hoy es el fin del matrimonio entre gitanos y portugueses.

12:00 – Publicación de fotografías en “X” de una conferencia falsa de Mourinho



la publicación en El post, inmediatamente después de la noticia de la exención, se difundió por la web en muy poco tiempo, engañando a todos, con la marca azul marcando los perfiles aprobados. Sólo más tarde apareció también la frase «No soy José Mourinho» en la biografía del perfil.

11.15 – La afición se dividió entre “La Puñalada” y “Ahora Conte”



José Mourinho ya no es el entrenador de la Roma y la noticia ha causado división entre los aficionados de Giallorossi, como se ha informado en las redes sociales y la radio. Valentina escribió accidentalmente: “Nunca me recuperaré de esta noticia, es un golpe que no merecíamos”. El ciclo de Mourinho ha terminado pero también tuvimos que esperar hasta junio por respeto a quienes nos llevaron a lo más alto de Europa. «Luego están los que ya están pensando en el futuro, y muchos de ellos, incluso en la carta de despedida de Mourinho, escriben: 'Ahora tráenos a Conte'. De hecho, la empresa está intensificando actualmente sus contactos con Daniele De Rossi, como alternativa al Special One. Los dueños de la Roma no escapan a las críticas: “Qué vergüenza la miseria que le has causado a Mourinho durante estos años”, escribió Gianluca en Instagram.

11.05 – Al Arabiya o la Premier League Una vez más, Mourinho es el futuro en Inglaterra



Gran cobertura en la prensa británica del despido de José Mourinho: La BBC ha dedicado una página actualizada, con comentarios y reacciones, al despido del ahora ex entrenador de la Roma. Además de las estadísticas de la aventura del portugués en el banquillo de los Giallorossi, donde logró sólo el 49% de las victorias en 138 partidos al frente de la Roma, la BBC se pregunta sobre la próxima etapa de la carrera de Mourinho, si aceptará una posible oferta generosa. procedente de Arabia Saudita o quizás regrese a la Liga Premier inglesa por cuarta vez, ya que anteriormente dirigió al Chelsea, en dos periodos diferentes, al Manchester United y al Tottenham, su último equipo antes de mudarse a Italia.

9.34 – Roma, “Mourinho despedido”



El Club Roma anunció que José Mourinho y sus asistentes técnicos dejarán el Club con efecto inmediato. La noticia llega con una nota del club Giallorossi en su página web. «Agradecemos a José en nombre de todos nosotros en la Roma por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde que llegó a los Giallorossi», dijeron Dan y Ryan Friedkin.

