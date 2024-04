«La respuesta nos importa a todos». ¿Quién puede acabar con las guerras? El tiempo.

Eduardo Cirignano 20 de abril de 2024

“La reacción de Irán no será en los cielos inexpugnables de Israel, sino que nos afectará a todos. Los ayatolás ya han comenzado a despertar a los lobos solitarios dormidos”, afirma Leonardo Tricarico, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas.

¿Qué opinas de la respuesta israelí a Irán?

“Se aplicó el principio de retribución. Israel en Gaza no tuvo en cuenta la proporcionalidad de su respuesta. Ahora, sin embargo, tenía que sufrirlo. Aunque fue sometido a un ataque a gran escala, diseñado para causar daño, tuvo que contener la reacción. La elección de Irán, contrariamente a lo que muchos quieren presentar, no fue una broma ni una farsa.

Sin embargo, en ninguna de las operaciones se produjeron daños.

“Nada resultó perjudicado por parte iraní porque no tuvieron éxito. En cuanto a la parte israelí, porque no quieren eso. Israel, por su elección deliberada, ha decidido no dañar a Irán. Una decisión que le costó mucho al gobierno de Jerusalén. Por primera vez fue en contra de su naturaleza”.

¿No es esto una señal de debilidad de Netanyahu?

“Es una señal de que la moderación finalmente está comenzando a lograr avances también en esas áreas. «La escala y la naturaleza del último ataque son mucho menos que simbólicas».

¿No habrá escalada? ¿Cómo continuará el conflicto?

“Descarto uno de carácter tradicional. No puedo imaginar cómo un país como Irán, con capacidades militares que necesitan modernizarse y tecnologías que no son particularmente importantes, podría hacer eso. El 13 de abril salió a la luz la verdad: los cielos de Israel eran impenetrables. «Cualquiera que pretenda atacarlo en este campo no tiene ninguna posibilidad de éxito».

Entonces, ¿cómo planean los Pasdaran detener a Israel? ¿Desembarco naval?

«Esto es ridículo. Pero es posible que haya un conflicto de otra naturaleza. Irán podría beneficiarse de un uso más integral del eje de resistencia. Puede que haya un arma en el fondo, aún inactiva, pero con un potencial superior a todas las demás. Me refiero al terrorismo. El objetivo del llamamiento a las armas de los extremistas islámicos es despertar a estos lobos solitarios, que nunca han desaparecido y que podrían alarmar a todo Occidente. Presta atención a establecer una nueva fe”.

Pero los iraníes no son bien vistos por todo el mundo islámico. Basta pensar en las diferencias históricas entre chiítas y suníes.

“En todos los sectores de la acción, de la acción y, por tanto, también de la fe, se ha vuelto clara una línea de demarcación muy precisa. Lo mismo ocurre con el terrorismo. Lo que nos asusta no deberían ser las consecuencias de las represalias entre Irán e Israel, sino más bien el afianzamiento de la separación de frentes y alianzas. La percepción de un Irán marginado crea nuevas alianzas, que actualmente son meramente conceptuales. Por lo tanto, no se puede descartar que estas cuestiones se vuelvan estructurales en un futuro próximo y que nos encontremos con el mundo chiita frente al mundo sunita”.

¿Eres un gran mediador global que puede apagar incendios?

“Si necesitamos recurrir a alguien que hasta ahora ha demostrado sabiduría, perspicacia y moderación, es China. Recuperemos ese famoso plan de 12 puntos. Ha sido archivado, pero debería reactivarse. Por lo tanto, podría haber una plataforma de negociación para un alto el fuego al menos en el frente ruso-ucraniano. Se dará una señal clara: hay alguien en este planeta capaz de restablecer el orden en varios frentes”.