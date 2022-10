La red social instala usuarios, he aquí a qué perfiles arriesgan, y el motivo es obvio

Hablamos de las redes sociales, término que engloba una serie de aplicaciones que literalmente han cambiado la vida de las personas, ya sea desde el punto de vista personal, relacional o empresarial. Según muchos expertos, la primera red social fue MySpace, que fue fundada por un estudiante estadounidense en 2003 con el objetivo de crear una plataforma social para músicos en ciernes.

pero esta en 2006 Ha llegado el punto de inflexión, con la expansión global de la red social que realmente cambió la historia. Facebook, Diseñada por Mark Zuckerberg, Andrew McCollum y Eduardo Saverin, Originalmente fue creado para estudiantes matriculados en la Universidad de Harvard. Casi al mismo tiempo, surge Twitter, que nació como una idea para enviar mensajes cortos a más personas, de la misma longitud que los mensajes de texto.

Tiempo Instagram y Tik Tok Actualmente «en las costillas» de Facebook, pocos lo saben Gorjeo Fue la red social que prácticamente explotó en conjunto con la plataforma creada por Zuckerberg y sus compañeros de la universidad. Fue Jack Dorsey, junto con sus colegas Evan Williams y Biz Stone, quienes idearon la plataforma en la que se podían compartir los SMS, que tenía una longitud de 140 caracteres, al igual que los mensajes de texto.

Twitter preguntará los cumpleaños de los usuarios para rastrear contenido sensible

Como sabemos, las redes sociales han estado en constante evolución desde sus inicios, y Actualizaciones Es una parte muy importante para compartir con los usuarios. Las aplicaciones intentan cada vez más involucrar a las personas en la experiencia social y realizar un seguimiento de las necesidades y los tiempos cambiantes.

Gorjeo En los últimos años ha estado un poco atrapado por otras redes sociales, pero lo hizo. Al mismo tiempo, ella conservó su identidad. Y su importante posicionamiento, hasta su relanzamiento en los últimos meses, gracias a Noticias de una compra inminente ahora por parte del multimillonario Elon Musk. Y en las últimas semanas, la noticia de la especial atención que recibirá la red social a la vanguardia de compartir contenidos sangrientos o violentos.

Twitter no permite membresía menores de 13 años. El interés de la red social, dijeron a la empresa, es fortalecer la gestión El contenido se considera sensible, Organizado por notificación cuando tiene videos o fotos particularmente explícitos en el tablón de anuncios; Esta notificación ahora permite que un solo usuario decida si abre o no el contenido informado. Ahora que vas en una dirección que tiende cada vez más hacia Compruebe la protección Quienes no necesitan y no quieren estar expuestos a algún contenido sensible.

«No puede incluir contenido violento, odioso o para adultos en áreas muy visibles de Twitter, incluidos videos en vivo, perfil, título, imágenes de banner de menú o imágenes de logotipos de la comunidad. Si compartes este contenido en Twitter, Debes marcar tu cuenta como sensible. Esto coloca fotos y videos detrás de un mensaje intersticial (o advertencia), que debe reconocerse antes de que se puedan ver sus archivos multimedia. El uso de esta función significa que las personas que no desean ver medios confidenciales pueden evitarlos o tomar una decisión informada antes de optar por verlos”.muestra la empresa en el perfil oficial.

Para marcar los medios del usuario como confidenciales, el titular de la cuenta debe ir a configuraciones de seguridad y seleccione la opción Marque los medios de su Tweet como que contienen material potencialmente sensible. Si no marca sus medios como confidenciales, Twitter lo hará manualmente si el contenido se ha marcado para revisión. Para ayudar a los usuarios a no verse expuestos a imágenes que puedan ofender su sensibilidad, la plataforma les pedirá a los usuarios que verifiquen su fecha de nacimiento, que será en ese momento. Modo de «autosuficiencia» Todavía no se sabe si comenzará en algunas regiones o comenzará en todo el mundo.