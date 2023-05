La reacción de Oriana Marzoli y Daniele Dal Moro

el Urielel fandom creado por los apasionados de la pareja Oriana Marzoli Y daniel del moro Ahora están por todo el mundo.

Esta última versión de Gran Hermano VIP, si por un lado dio mucho que hablar sobre sí mismo por los diversos giros y vueltas que tuvo que llevaron a diferentes consecuencias, por otro lado impresionó a muchos espectadores. adentro casa Cinecittà en realidad durante novia vip 7 Nacieron varias parejas: quienes la formaron Antonella Fiordellisi Y Eduardo Donamaríaque lo formó Mikul Corvaia Y Eduardo Tavasi Y sobre todo lo formado Oriana Y Daniel. De aquí nacieron muchos fanáticos que se apasionaron por las aventuras amorosas.

Uno sobre todo solo Uriel que despobló no solo en Italia sino también en el extranjero, como América Latina y Francia. Sólo en Francia, una chica llamada lindsey Ha creado un perfil social específicamente para Uriel. a través del canal Gorjeo Y InstagramDe hecho, la chica compartió tiernas fotos de la ex de Givenchy, siguiéndola con cariño durante su estadía en el casa Pero también y sobre todo una vez que te vas realidad.

Pero ayer llegó una impactante noticia a diversas redes sociales, la cual es el repentino fallecimiento de la joven. Para conectar con algunos de los usuarios que lo dieron a conocer:

A partir de ese momento, la noticia se expandió llegando incluso a los directamente involucrados que mostraron todo su dolor a través de las redes sociales. en la primera clase Daniel quien compartió una foto llorando acompañada también de una dulce dedicatoria a la pequeña desaparición:

para hacerle eco también Oriana Quienes participaron en una serie de relatos comentaron el trágico hecho y mostraron todo su dolor:

Chicos, estaba realmente sorprendido. Lo siento, estaba fuera de la peluquería y te acabo de ver ahora. Acabo de ver esta muy mala noticia. No sé qué decir, estoy tan sorprendida. Tal vez la gente tenga que ver o tratar de descubrir cómo hablar con los demás. Deberíamos pensar más en las cosas que hacemos y decimos, y la forma en que las usamos. Las cosas que se dicen unos a otros… no conocemos la posición y los límites de cada uno. No sabemos cuánto podemos herir a los que tenemos delante. Todos debemos ser más cuidadosos y realmente no tengo palabras para lo que sucedió. siento morir Y no sé qué decir porque estoy asombrada después de leerlo todo.