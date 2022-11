La reacción de Lilli Gruber – Libero Quotidiano

Claudio Brigledori 25 de noviembre de 2022

Oh-oh-oh Sr. Skanzi, caíste sobre mi polla. Se supone que es el que Povia cantó en la mitología, me gustaría un pico. andrea scanziAnfitrión Mero de lirio a mi Ocho y media Consiguió que la casera levantara la boca para insultar a los defensores del centroderecha. Extraño, ¿no? Por otro lado, el periodista Del Vato, quien dice ser un gran fanático del rock «clásico», al hablar de una maniobra financiera menciona a Bovia y Bobo. Más de un salto de lanza, un rebote de un ego inflado.

El invitado explica, con gran simpatía por Greene, que cortar los ingresos de un ciudadano «era una elección política ideológica y partidista disfrazada de opción económica, entonces, ¿qué es ahorrar?» ¿Fueron los ingresos demasiados defectos? Sí, pero no es como si lo explotaras, por si acaso lo combinas”.

La idea es desmontarlo en 2024. Está bien. “¿Te imaginas este país en plena pandemia sin ingresos básicos? Meloni realizó los derribos por dos razones: la RDC es una bandera de 5 estrellas, las 5 estrellas son nuestro gran enemigo, y por eso la bombardeamos, ya que en el sur el grillini se habría utilizado como voz de intercambio». En fin, no la ley de presupuesto, sino la ley del despecho. De lo contrario, esta maniobra es solo ideológica, ya que es un regalo para los ricos y una destrucción sistemática de los pobres. Es la maniobra de Robin Hood al revés. Oí a Bersani citando a Hesíodo, en el centroderecha italiano ya hay muchos si conocen a Bovia o a Bobo». Suficiente es suficiente. «No no, no la mitad…», interrumpió Gruber, al darse cuenta de la enormidad de la provocación de Skanzi.

“Oh, no, no, sí, mucho. No todos pero muchos sí skanzi vuelve a tener la palabra -. Esto también es políticamente correcto, no dije que todos los de centro-derecha sean así. Pero cuando escucho las declaraciones o veo las caras de los representantes de Forza Italia, Lega y Fratelli d’Italia veo gente bien preparada, bien preparada pero también mucha gente sin preparación». “Incluso en el M5S vimos a muchos desprevenidos”, es la respuesta servida en bandeja de plata a lo Gruber. Y Parsley solo tiene que admitir: «Incluso dentro del Partido Demócrata y también entre los renzianos, que tenían la peor clase dominante». En resumen, todos somos un poco buffy, después de todo.