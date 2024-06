Érase una vez el amor, el amor que se encuentra en los cuentos de hadas, el amor donde la princesa se encuentra con el Príncipe Azul y las chispas vuelan entre ellos. Luego está la realidad, que a menudo no se parece en nada a los cuentos de hadas, pero sí muy parecida. historia de amor entre Paloma Cameron Y Damián DavidLíder ManiquíNacido por casualidad después de varios encuentros, un amor silencioso floreció en una conversación tras otra y no los ha abandonado desde entonces.

La Princesa Disney contó recientemente cómo se enamoró de su príncipe, que es un poco rockero y un poco punk… pero un príncipe muy italiano.

historia de amor

Dove Cameron abrió su corazón en una reciente entrevista con la revista Cosmopolitan, donde contó por primera vez cómo nació su historia de amor con Damiano David.

“La primera vez que nos vimos fue en los VMA (MTV Video Music Awards) 2022 y su banda y yo estábamos compitiendo por el mismo premio…. Unos meses más tarde, su equipo me llamó para asistir al lanzamiento de su álbum y no pude asistir a las fechas, pero pensé: ‘Es genial que hayan pensado en mí’. «Sólo nos hemos visto una vez». » dijo Paloma. La chispa no saltó de inmediato, pero ambos estaban comprometidos. En historias de amor muy serias, por lo tanto no pudo nacer nada.

“En un momento, la banda y yo estábamos pensando en colaborar. Ya habían grabado algo, así que entré y grabé en esa pista. Me pidieron que abriera para ellos en su gira, pero no pude… así que cuando nos volvimos a encontrar en los VMA de 2023, tuvimos una razón para hablar entre nosotros. Y cuando vino a mí, sentí… no sé, un año puede hacer mucho – dijo Paloma -. Parecía como si hubieran pasado 10 años o algo así. «Cuando nos conocimos antes, él estaba en una situación completamente diferente, y yo también, así que no nos miramos de esa manera en absoluto. Un año después, ambos estaban solteros y terminaron sus relaciones amorosas».

Después de ese segundo encuentro, las cosas empezaron a tomar un hermoso giro: “Me dijo: ‘Empezaremos nuestra gira mundial en el Madison Square Garden’”. Si todavía estás en la ciudad dentro de unos días, nos encantaría que vinieras. Era tan inocente. Luego me invitaron a volver al vestuario, empezamos a hablar y me invitó a la fiesta posterior al partido. Y entonces, muy rápidamente, la conversación pasó a ser: “Cenemos a las 8pm en este lugar”.

En resumen, una charla llevó a la otra y Dove y Damiano nunca más se separaron. La distancia no es su amiga, pero su historia de amor continúa entre viajes intercontinentales, vacaciones románticas secretas, pero también sobre glamurosas alfombras rojas donde aparecen cada vez más enamorados y cómplices.

