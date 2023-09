«¿La polémica sobre los actores italianos? Deja el tiempo que encuentres. Las decisiones dependen de los directivos” – Corriere.it

“Para mí esta serie es ocho y medio”, afirma Carlo Verdone. A partir del 15 de septiembre en Paramount+ se emitirán los diez episodios de la segunda temporada de Vita da Carlo (mientras que la tercera temporada comenzará a rodarse en noviembre y la cuarta está en proceso). Aparte de raspar el cañón. Entre la vida real y la vida ficticia, en el primer episodio, Verdone quiere hacer una película artística sobre Maria F., la prostituta que conoció cuando era niño y sobre la que escribió en el libro. Abrazo de memoria. “Es un amor tierno e imposible”, le dice a su pesado productor rumano, quien le pregunta: “Y también imposible, ¿entonces no ves nada?” ¿Pero al menos podemos reírnos? Al menos, en la serie autobiográfica, Sangiovanni, el cantante de Amici, lo elige para el papel de Carlo “porque mi hija dice que tiene muchos seguidores”. “¿Pero cómo se llama?” Entonces es de Vicenza, ¿qué tiene que ver con Roma?» Carlo suplica en vano, intentando que ceda.

¿Pero realmente te falta, Verdoni, una película de arte? un pozo, Mucho cariño compañeros, adiós. Soy. Tal vez lo pruebe por completo cuando escriba mi primera novela, lo intentaré». Con la serie, entonces. El cine en el cine no está bien, excepto dos o tres películas. «Siempre estamos ahí, un Barbie Que cuando entré salí, y luego ahí oppenheimer. Los cines reciben algunas películas estadounidenses importantes. Nada cambia, algunas películas italianas intentan hacer algo de vez en cuando, pero no lo consiguen. ¿Por alguna razon? Tenemos muchos buenos actores que no logran atraer al público. Los desacuerdos sobre los personajes italianos duran lo más que pueden». Carlo señala el revuelo que provocó Pierfrancesco Favino en el Festival de Cine de Venecia por los actores estadounidenses (en particular, Adam Driver como Enzo Ferrari) que interpretaban a iconos italianos. «Sofia Coppola lo dijo bien, la directora es «El creador de la película elige al actor. Si Michael Mann elige a Adam Driver, entonces tiene que ser así. Preguntémonos ¿qué le falta a nuestro cine? Lo siento, nací con el cine. Pero hice mi carrera profesional.»

Su productor interviene Aurelio De Laurentiis y Las cosas se ponen difíciles: ¿sabes qué? Las películas italianas son malas, no están bien escritas. ¿Ves Oppenheimer tres veces? ¿Qué película italiana ves tres veces? En la familia de David escuché frases viejas y trilladas: el cine no tiene por qué tener en cuenta las necesidades del público. Siempre he respetado eso. Luego tuvimos las distorsiones de la crítica, y ni siquiera el señor Hitchcock pudo perdonar su tipo de cine. Muchos criticaron a Vittorio De Sica, que ganó cuatro premios Oscar, pero jugaba en casinos, necesitaba dinero y tenía que estar siempre en el set. Estamos devastados, no tenemos ningún culto a nuestro cine y no defendemos a nuestros autores”.