La parábola que llevó al cierre de Ready at Dawn parece ser la historia de toda la industria

Al fin y al cabo, la historia del estudio fundado por Andrea Picino es la historia de toda la industria. Comenzando en un proyecto mediocre como Daxter para PSP, éxito masivo con God of War: Chains of Olympus, uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos para PSP, y confirmándose y creciendo con proyectos importantes como el port de Okami para Nintendo. Wii y God of War: Ghost of Sparta para PSP, Las relaciones con Sony siguen mejorando Lo que dio lugar a una trilogía como The Order: 1886, que la compañía japonesa ha utilizado en varias ocasiones como escaparate de la potencia de la PS4.

Ready at Dawn es solo la última víctima de un mercado que pierde cada día más piezas entre la quiebra de muchos estudios, la reducción de otros estudios con despidos y un descenso importante de las grandes producciones en el mercado tradicional. No es el final, pero no cabe duda de que en los últimos años se ha producido una reducción del mercado tradicional, con una fuerte aceleración hacia todos aquellos mercados que antes se consideraban alternativos, pero que hoy aparecen en toda su enorme dimensión. fuerza, como el móvil.

De la pobreza a la riqueza

El crecimiento de Ready at Dawn parecía imparable, pero el mercado había decidido que los juegos de acción de seis horas ya no servían para nada: The Order: 1886 fue ignorado por la crítica y sólo unas pocas personas compraron el juego, factores que en cierto modo condujeron a su decadencia. Condenaron el estudio, aunque fue sólo el primer error real. De-Formers, el siguiente partido no arrojó ningún resultado. El imparable crecimiento se ha detenido brutalmente. Lo que parecía una empresa de software destinada a hacer grandes cosas finalmente se vio obligada a hacerlo. Véndete a Metaque contrató para respaldar su fallido negocio de realidad virtual, que en ese momento los entusiastas de la tecnología veían como el futuro de los videojuegos.

La foto de Color Echo 2 es una pequeña obra maestra

La adquisición de una gran corporación multinacional es vista por muchos como un gran éxito y seguridad, pero en realidad a menudo esconde una realidad más dura y difícil, como lo han demostrado muchos casos a lo largo de los años. ser así Ready at Dawn ha desarrollado al menos dos de los mejores títulos de auriculares VR para Meta que se pusieron en el mercado (de un total de cuatro). Hablemos de los dos Lone Echos, para ser exactos. Es lamentable que la realidad virtual no haya llamado (casi) la atención de nadie. El mercado nunca despegó, el sector terminó en números rojos y Meta decidió salir lentamente de él, impulsado por la creciente insatisfacción de los accionistas. Naturalmente, todos los departamentos y estudios relevantes pagaron el precio, con miles de puestos de trabajo perdidos, incluido Ready at Dawn.

¿Por qué no vender la empresa a otra persona? Es difícil decirlo, pero imaginamos que un estudio que se ocupa de la realidad virtual durante años no es tan atractivo como nos gustaría creer en un mercado dominado por los servicios gratuitos y en vivo. Lamentablemente, cambiar de enfoque no es tan trivial como escribir un comentario en Facebook. Es mucho más práctico cerrar, ahorrando dinero en nóminas e inversiones continuas.