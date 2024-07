La palabra que provocó el «bip»

Prueba vespertina sobre Rai 1, Reacción en cadenase retransmitió ayer por la tarde en Rai 1, pero volvió a haber censura: aquí está la palabra que provocó esta vez ‘bip‘.

En el Viernes 5 de julio por la tarde Otro episodio de Reacción en cadena Dirigida por Pino Insigno. Vimos nuevos rivales para los actuales campeones, concretamente Trigioli. El grupo está formado por Daniele, Irene y su madre, Elisabetta. Esta última, debido a su gran amistad, también es apodada Sora Leela en las redes sociales. Hubo un partido muy intenso hasta el último minuto y durante el último partido, Acuerdo ganadorHa habido un gran cambio.

Al final, de hecho, vimos que el equipo de Trigioli consiguió 9 palabras contra el campeón defensor de los seis, Marituzzi. Al final, se convirtieron en los nuevos campeones de Reacción en cadena. Pero durante el último partido la censura volvió a empezar. Definitivamente no es la primera vez que esto sucede En esta ocasión, averigüemos cuál fue la palabra que dio lugar al famoso silbido y por qué. En las redes sociales, muchos usuarios hicieron lindos comentarios al respecto, dando su opinión sobre el tema y la palabra censurada.

Reacción en cadenaCensura del canal Rai 1: cualquier palabra activó la alarma

allá Censura Llegó de nuevo durante el tramo final del partido.Ganador de Al-Wefaq. En realidad, esta es una parte muy difícil del juego. El objetivo es adivinar tantas palabras como sea posible. De hecho, todos los competidores en la carrera deben concentrarse y trabajar juntos, no sólo para demostrar que son un gran equipo, sino también muy unidos. Tienes que adivinar tantas palabras como sea posible en el menor tiempo posible. Siempre estuvo claro en este juego que muchos competidores sentían la presión de quedarse sin tiempo.

A lo largo de los años, muchos han cometido errores importantes y merecidos. Justo al final del tiempo de ejecución Inevitablemente, muy rápidamente. En el episodio de ayer se activó nuevamente la censura de la palabra ‘aspirina’. Aunque hoy en día se utiliza como palabra común para referirse al medicamento que se debe tomar en caso de dolores de cabeza, dolores y resfriados, debemos recordar que en realidad da origen a una marca famosa, la que lo creó. Por eso, para seguir las reglas, tuvieron que “eliminar” la palabra con el famoso sonido. ‘bip’.

Esto se debe a que, en Según las reglas del programa.No se pueden pronunciar palabras que hagan referencia a marcas comerciales. Una vez más, fueron muchos los comentarios en las redes sociales, especialmente sobre X. Muchos resaltaron cuánto les afectó la voz de la “censura”. No sólo eso, sino que otros escribieron: «Esta es ahora una palabra común», O también: “¿Sigues con ese silbato?”. En definitiva, parecía que muchos no estaban de acuerdo con esta decisión, pero la cuestión estaba relacionada con la redacción del reglamento. programa de rayos.