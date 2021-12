La opinión de Shea en el vigésimo cuarto episodio.

Si hay algo que realmente me vuelve loco, cuando se trata de eso Hermano mayorEs ese un descarado y patético intento de seducir a toda la realidad (cit). Entiendo que la televisión es en gran parte ficticia, y que hay guiones, marchantes y todo lo demás a continuación, por no mencionar. Pero aquí los autores parecen haber olvidado que también hay una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana (gracias a Dios) que nos muestra a los personajes por lo que son, además de los clips empaquetados específicamente para proteger a una persona y demoler a otra.

NS Katia Ricciarelli NS Manuel Portozzo I Realmente insoportable, Punto.

Estoy lleno de letras mayúsculas para verlos descritos como buenos samaritanos descendiendo para interactuar con los plebeyos que reúnen ese Hogar Quienes magnánimamente les enseñan a permanecer en el mundo, cuando no se necesita una muñeca. Mediaset Extra Pero puedes encontrar 2 videos al azar Gorjeo Para darse cuenta de lo bien que se diferencian de la imagen que se les transmite directamente. Otras personas, cierto.

Permítanme ser claro, nadie cuestiona su asombrosa carrera o su impresionante historia personal. Esto es muy respetuoso y Dios no lo quiera. Pero estamos en un reality show, no es una competencia para ver quién tiene el pasado más brillante o doloroso. en un Hogar Todos deben ser iguales y, sobre todo, todos deben ser tratados por igual. Pero me parece claro que esta no es exactamente la forma en que funciona, y está claro que hay, como siempre, hijos e hijastros.

llevar Ricciarelli, por ejemplo. Anoche diseñaron un clip de lágrima en él. GF VIP cual – cual «Me dio ganas de vivir. He hecho algunas cosas que no había hecho en 40 años. Me divertí, lo pasé muy bien y entendí que nunca debes dejar de soñar.Demasiado hermoso, por el amor de Dios. Lástima que hayan superado por completo (número) Dichos sospechosos han salido de su boca en los últimos días..

Donde era posible sacrificar a otros en la plaza pública, un minuto a las 21.40, ni siquiera un recordatorio después del descanso, cariñoso cariño porque «Día Katia, No digas eso. ¡Pero te amo momo!Nada en ese momento «Rica * NoresteDirigida a Alex Bailey, nada cuando Sobre Sami Youssef, habla de nosotros y de ti. Y absolutamente nada hasta este momento. Si esto no es protección …

mas que Alfonso Signorini movido porque «No tienes que sentirte inútil«Definitivamente esperaba que se enojara por estar en las filas».Anormal«. Mientras que – guardia de caso – Nada de esto. Dos pesas y dos balanzas, como siempre.

Lo mismo ocurre con las nominaciones. cuando Lulu Selassie Exceder el período permitido de 30 segundos para elegir a quién votar está descalificado. Sin mencionar el partido que consiguió la próxima vez por atreverse a votar. Manila Nazarote Sin una buena razón. Suponiendo que yo Geocas Casilla Lo amo locamente, pero tu viste Afonzo ¿Darle el mismo trato, ayer, cuando era culpable de la misma culpa que la princesa?

Nada me enoja más que aquellos que alzan la voz con los más débiles solo para jugar al engañador con los fuertes. Es claro en este contexto que no estoy hablando de «débil» y «fuerte» en el sentido absoluto, sino desde el punto de vista de la popularidad y el atractivo de la televisión. Katia Ricciarelli Y Katia RicciarelliEntonces nos ponemos en forma incluso cuando la gente da algo «.Patético«o»mujer insatisfecha‘cuando grita’Si fueran mis sobrinas las abofetearíaCuando esperas una disculpa a pesar de que el drama comenzó con ella. Y cuando amenacesTira un zapato en su cabeza y hazle un agujero, perra«También nos reímos mucho.

Piensas qué «Arruinaste mi reputaciónPara nadar en la piscina con Aldo MontanoNo es que hayan pasado tres meses desde que vimos a su maestro derrotar a esa persona. Hogar Tratar con superioridad a cualquier persona, perdonar a los que se han vuelto a su servicio, hacer tierra a los que se atreven a contradecirla, elegir de qué se puede hablar o no, así como determinar cómo deben actuar los demás. Arrogante, arrogante, matón y dominante. Y luego tiene el coraje de decir «Puedes aprender muchas cosas de mi, como la humildad«.

Pero si das Ricciarelli No esperaba mucho (especialmente porque recuerdo los personajes a menudo anómalos que unían a personas de cierta edad GF VIPDar Barbara Alberti a Patricia de Blanc), la verdadera decepción para mí fue Manuel. En los primeros episodios, independientemente de la historia personal, me sorprendió porque tenía la cara de un buen chico y la respuesta correcta siempre estaba lista. Parecía comprensivo, sensible, discreto y dotado de una gran humanidad. En resumen, no podría estar más equivocado.

Episodio tras episodio resultó ser miserable, grosero, oportunista e increíblemente egoísta. Ayer tuvo la osadía de decir «Cuando era cómodo lulú Estábamos comprometidos, y cuando no le convenía, estábamos solteros.«Cuando pasó semanas dejándola y recuperándola cuando ella fue a él, ni siquiera una muñeca de trapo para su uso y consumo. Obviamente, a él no le importaban los sentimientos de la princesa, y siempre anteponía sus necesidades a las de ella. Quién, por por el amor de Dios, tiene muchos defectos y ni siquiera los esconde, y cuando se establece detrás del dolor del pasado para deshacerse de las tonterías que hace hoy, me saca de mi mente .. Pero se merece respeto como todos. si no, maldita sea.

También puedo fingir que no creo Rumores que circulan en la web que atribuye la aparente intolerancia de Afonzo desde la dirección de lulú (naturalmente «Con esas gafas estás loca Aska, ¡me encanta!‘) Porque la historia con ella rompió una imagen Borzozo «Su favorito y su favorito para la victoria.«Eh. Pero, el primer punto, fue realmente Caballeros Para avanzar la historia por inducción. Selassie porque «Ustedes son hermosos juntos«, él mismo Manuel Para poner bloques en el circuito, nos acompañó mucho antes de hacer un punto. Y en segundo lugar, destruye una imagen. Borzozo Ya lo estaba pensando él mismo. En la máxima medida lulú Ayúdalo a pasar de ser una víctima, con su comportamiento obsesivo, al menos hasta los mil ”Maldita seaAlguien empezó a abrir los ojos incluso en nombre de Manuel.

Quién se avergüenza de las reacciones (definitivamente fuera de lugar) de la princesa, no de su rudeza. Afortunadamente, lo pensó ayer. Adriana Volpi Para indicar que «Hay una forma y una forma de decir las cosas, la realidad se ve fuera del aula en estos momentos«Por lo que a mí respecta, la locura sigue justificando sus revoluciones por culpa de»Está cabreado, nunca te rendiste, los sacaste un poco«.»Obtén un poco de eso“¿Entonces somos la misma vieja retórica que ante la provocación toda reacción está justificada? Para mí, ambas son injustificadas, ella es muy obsesiva y él – que ayer se rió incluso en su cara mientras lloraba – un período muy miserable.

Manuel Vino diciendo que no quería descuentos, pero la verdad es que, como un Katia – Todo vale para él. Mientras otros son regañados en vivo, si él no se revela, se ríe porque «eres peor que Poncio Pilato-¡Yo adoro!«.Veintidós sorpresas están reservadas para él, mientras que hay gente que está allí desde el 13 de septiembre y no ha visto a nadie todavía. Puede decir lo peor de los cabrones, como este inmerecido».cayó bien» a Jessica SelassieLuego se justifica a sí mismo diciendo eso.estaba nerviosoSin mencionar la inmunidad duradera que no tuvo anoche y por primera vez.

La verdad es – Si no abandona el juego antes de la prórroga – Lo encontraremos directamente en la final, arriesgándonos a ganar. Por qué, inmunidad o no, en ella Hogar Lleno de proxenetas paracool * lo suficientemente valientes como para llamarlo, no los tendrías incluso si se orinara * en la cabeza. Su victoria sería doblemente injusta. Primero, para Sila, quien resulta estar hablando con humanidad. Y segundo porque, aparte de la pequeña historia que tanto le molesta, hay más ventanas transparentes en la veranda. El que al menos tiene pegatinas de patrocinador y lo notarás.

Nota. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera mencioné el drama entre ellos. Soleil subida eso es Alex Bailey quien reclama el derecho aLa capacidad de amar a dos mujeres al mismo tiempo.«Me pierdo una palabra sobre el contraataque entre ellos Sophie Codejoni NS Janmaria Antinolfi? La verdad es que si quisiera una serie de historias, la abriría Netflix, que al menos se porta mejor allí.