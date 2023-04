La opinión de Issa sobre el episodio 27/04/23

Puedo decir de las vistas previas del episodio de hoy de hombres y mujeres Esperaba mucho mejor y, en cambio, al menos por el momento, ¿me decepcionó?

Quiero decir, pooh, realmente estoy empezando a encontrar esta retórica totalmente estéril molesta Bean armando encarnado Y aurora tropeaabsolutamente nada logrado, sin grandes altibajos, hablamos de situaciones que no tienen nada que ver con el objetivo del programa, nos gritamos que me dan ganas de tragar Momento como ellos fueron TIC TacY, al final del día, todas estas charlas, gritos y acusaciones no cambian la situación en ese estudio de A BIT.

Aurora Quienquiera que esté parado allí está pensando en llamar Lucrecia Commanducci (hola a su alma Ni siquiera recordaba que estaba allí) para tratar de poner fin a la mentira Armando indica que él es el primero en ser obsesionado De estos desacuerdos internos (y yo soy el primero en decir que Aurora Tuviste situaciones malas allí, y es todo lo que quieres, pero en algún momento es suficiente, ¿quieres volver? sigue tu propio camino, conoce a las personas que quieres conocer y tampoco te pongas a jugar al 007 porque luego te volverás el mismo que criticas) y ArmandoBueno, que te digo que hagas.

¿Pero puedes creer que ahora estoy cansado de criticarlo?

Es decir, siento que estoy desperdiciando una energía preciosa que podría dedicar a otra cosa, porque ahora está claro que a la crítica pública no le importa quién dirige el programa, entonces, ¿por qué tengo que gritarle? Armando? Pero qué quieres. Ya lo hicieron de todos modos porque hoy, mientras Aurora nombre era pamela baretta Y Armando Fingió no recordarla (pero quién sabe quién sabe bam Para generar este terror en ejército…), todos hicieron oídos sordos y pensaron solo en mí desobedecer tuvo que apoyar a ejército Sobre el hecho de que nunca fue probado seducción (Entonces, pooh, ¿quién debería haberme manoseado? Está bien).

Quiero decir que entiendes eso Aurora hace una acusación (relativa a lo que sabe Dedo y el Orcida) y habla en vacío porque nadie la escucha y profundiza la pregunta, y en cambio si Armando hablamos de una historia lucrecia ¿Escuchas el audio y haces un bucle completo? Ante esto, repito, pero como me veo obligado a envenenarme, haz lo que quieras, quieres que sea un programa representado por Armando? Bueno, sea.

Sin embargo, mañana debemos seguir viendo discordia, y también debe interponerse en nuestro camino. Ricky Guarnieri Y habrá peleas a puñetazos que, sin embargo, serán censuradas, como todo lo bueno de esta temporada. en el trono (Cabe señalar que todavía me molesta que nunca vi el desmayo falso de Pinocho).

Silvia Y Sabino Salieron juntos del programa cuando la semana pasada la fibra optica lo empezo a volar pero bueno si estan felices nos alegramos mucho por ellos mis mejores deseos muchos queridos traten de no estar solos a tiempo para septiembre eh.

trono Nicole Santinelli Todavía es un bucle sin fin Señora. en el que tengo un tremendo esfuerzo para identificar la causa más falseada Andrés De hecho, lo escribió un osteópata en su frente (pero mira, parece tan descaradamente falso que quizás al final, paradójicamente, podría ser más natural), nicole Siempre parece haber salido de un cambio de imagen dub y tiene esas expresiones de novelas gráficas de los 70 que me sacaron a la luz (‘Anoche soñé con HHHHHHHLa princesa dijo antes de que me empezara a lamer la lengua que extraño a mi difunto perro cuando le eché galletas en su plato y con esa lengua recogió todo lo que había) y carlo alberto mancini Eso, dicho y repito, ojalá haga de felpudo dispuesto a vencer cualquier ofensa al poder del amor H, porque si no actúa y está realmente inclinado a alfombras Un salvaje que debo terminar adoptando por pura misericordia.

Sin embargo, en todo esto, no creo que haya sentimientos en juego, pero tal vez al menos haya atracción física. nicole a Andrés Así que espero que él también sea la elección porque en la combinación de los dos veo la posibilidad de tocar picos inexplorados del retroceso, y una parte de mí tiene una curiosidad reflexiva por descubrirlos.

vídeo del episodio: apuesta completa – Gianni: «Puede ser una coincidencia, pero desde el regreso de Aurora…» – Armando: «¡Aurora, invitaste a Lucrecia para desacreditarme!» – Gianni: «Carlo, no me convences» – Carlo: «Nicole, te atrae más Andrea» – Silvia y Sabino están fuera juntos – María: «Aurora le preguntó a Lucrecia…»– Silvia y Sabino: la nueva pareja