La opinión de Issa sobre el episodio 12/1/22

No, lo siento, pero querías explicarme el episodio de hoy por una razón. De hombres y mujeresY el La supervisión del teléfono móvil no ha terminado antonella perini?

¡¿Pero qué son estas ilusiones inútiles que creas para nosotros?! esto es pero Gianni Spetti Ahí estaba, estremeciéndose, que por fin había llegado a su momento final, el momento en que te levantas todos los días y respiras nuestro propio oxígeno, y por fin lo entierras todo y lo acabas con tarralucci y vino?

¡Pero yo soy NNNNNNERA!

Pero saca ese teléfono y dinos si Alejandro multicolor ¡Dijo la verdad o no!

No, por cierto, queridos amSci Más jóvenes, o mis compañeros olvidadizos, todo el potencial sucio se subestima aquí antonellaoye te digo ¡Siento que ella realmente podría darnos la alegría que nos hemos estado perdiendo durante tantos años!

Deberías recordarla en La era del trono (2006/2007) por tres cosas:

Uso desproporcionado de clips de colores y estilo en forma de corazón. Hello kitty La hacía parecer una muñeca indefensa, pero en realidad, cuando se enoja de una muñeca indefensa a una muñeca asesina, fue instantáneo.

– justifica su labio, que se hinchó de episodio en episodio, con una excusa memorableel conejito me mordio(No es broma, realmente lo dijo. En su defensa hay que decir que en una época en la que todos éramos tan fanáticos, el look natural estaba de moda, y un poco de relleno era suficiente para lucir Transformación)

Eligen a un hombre. marco melonieste «No te preocupesLo tiene escrito en letras grandes y brillantes en la frente, lo que inmediatamente nos hace entender su nariz para los hombres.

Bueno, después de 15 años, es perfecto para este restaurante, ¡es perfecto! Siento que realmente puede convertirse en un ícono, y espero ver su primer desfile de moda femenino: si comienza a temer y amenazar a todos como niños. Bárbara Desanti¡Lo juro, la incluiré legítimamente en mi hogar!

Dicho esto, sin embargo, debo admitir que declaro Alas multicolores (Quien hoy, con su cabello recién teñido, lentes oscuros y labios hinchados, me parecía una mera debilidad johnny) Yo creo en las letras letras eh. Mío antonella Lo dejé un poco y eventualmente Reina María Prefirió no ahondar en la historia porque sabía que viendo un móvil probaría su versión Sr. autobronceador.

Así que tiendo a pensar que sí antonella No fue tan claro en su negativa como dijo hoy en el episodio, sin embargo, el hecho es que si alguien entra al estudio y te dice que no te quiere, no quiere conocerte. y no quieren saber nada de eso, porque te amas a ti mismo entonces tienes que dar un paso atrás, sin embargo Aleperty No puede aceptar que alguien no lo ame, hace mucha música rock para que alguien no se deshaga en amor frente a su enorme cuerpo. enmohecimiento.

Y siempre se trata de potencial antonellapero has visto lo malcriado Guarnieri eso ya hubo evidencia?

claramente RickyOtra persona, no tan narcisista y acostumbrada a recoger basura con la clase, inmediatamente lanzó un contraataque, instando a la señora a que no creciera demasiado. Eso es todo RickyY el AleMilleColoriTienes que resignarte, no puedes complacer a todos, muchas mujeres te encontrarán tan atractivo como la caca de paloma en el parabrisas, ¡así es la vida!

Sin embargo, hasta ahora no quería mencionarlo. Perini Porque el primer chico con el que salió fue Armandopero es claro que sus conocidos fueron a Maldición incluso antes ejército puede amenazar con retirar las llamadas grabadas, así que proceda, Antonio ¡estoy contigo!

en primer plano cccciovani que digo trono Federico Nicotera Me encantó, siempre lo he dicho, pero espero que no dure mucho, además lavinia mauro. Cada uno de los tronisti tiene dos pretendientes y ninguna vacilación entre dos personas puede durar para siempre, siempre que haya una vacilación real porque, al menos en mi opinión, está bastante claro cómo Federico enamorarse carola Y el Lavinia por Alexéi rojizo.

y yo sé que carbonelli Tiene una forma de trabajar que puede ser desagradable (pero eso es lo que me hace feliz porque estoy lleno de niñas pequeñas con muchas travesuras mediocres) pero me encuentro muy de acuerdo con su punto de vista sobre alice parisiani: También encuentro que un pretendiente de cabello oscuro básicamente da forma a su comportamiento en función de lo que ella cree que le podría gustar al tronista, y así sucesivamente. Federico Él le pide que elimine el personaje y, en el siguiente episodio, ella comienza a insultar a todos. Federico Dice que le gusta perseguir a la niña y comenzó a apoyarla cuando durante dos meses ella era prácticamente una geisha cuando vio a tronista rogando por la atención de carolaEn lugar de estar enojado con él, se enojó con ella por eso. «Trátalo cazándolo en la cara mientras entro en la protección de Federico»..

Por no hablar de cómo atacó (apoyado por los críticos) carolaculpable de interferir con su comentario externo cuando era la primera vez carbonelli Fue cuestionada por el locutor y el tronista, y en segundo lugar, en el episodio anterior había logrado el puesto, completo con el récord mundial de los 100 metros, de escapar tras bambalinas precisamente en el momento que debería haber sido reservado para el comentario externo entre Federico Y el carola.

De todos modos, siento que el 90% de las cosas son buenas. Federico hace con Alicia El objetivo final es la provocación. carolay mucho más que hacer Lavinia Pretende provocar al pelirrojo, que, además, hoy tenía para mí razón en todos los renglones, y cuantos más opinantes hay en su contra, más claro y cristalizado me queda la razón que tenía.

Lo dije ayer y lo repito: será el sueño prohibido Alexéi rojo Y el carola que al final del trono los tronisti se separan y comienzan su historia de amor que culminó en la boda que realizó Bob Sinclar directo a Cocurico.

vídeo del episodio: apuesta completa – Tina: «Alessio trata a Lavinia con condescendencia» – Lavinia: «Alessio, ¿no puedes renunciar a una noche en la discoteca?» – Francesco sale del estudio – Desdémona: «Alessandro te asusta mi edad» – Antonella: «Alessandro no me importa» – Armando: Alessandro, ¿te viste? – Antonella: «¿Richard? ¡Por supuesto que no!» – Carola: «Federico, ¿te diste cuenta del comportamiento de Alice?» – Hacer las paces entre Federico y Alice