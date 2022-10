La nutrición en manos de las multinacionales

Cada vez que encendemos la televisión, pasamos una página en una revista o miramos un folleto en el supermercado, somos bombardeados constantemente con consejos nutricionales como “Las almendras pueden mejorar tu memoria”, “La leche ayuda a fortalecer los huesos”, “Los granos son parte de una comida.” Desayuno balanceado aprobado por médicos para niños en crecimiento. Palabras como «superalimento» y «sin aditivos» nos convencen de que estamos tomando la decisión correcta cuando sacamos un artículo del estante y nos dirigimos a la caja. Pero, ¿es realmente así?

Por lo general, todos confiamos en la ciencia de la nutrición para que nos guíe a través de las elecciones y nos ayude a tomar las mejores decisiones para nuestra salud. Parece ser el enfoque correcto, excepto que a menudo no lo es. Nos basamos en muchos de estos estudios para tomar decisiones sobre la dieta. no son independientes, Pero con financiamiento de grandes empresas de alimentos que intentan promocionar sus productos. Esto es lo que es Nos estuvo revelando durante muchos años El famoso experto en alimentos, nutricionista y sociólogo estadounidense. Nestlé Marion.

En el libro, el famoso escritor estadounidense revela cómo la mayoría de las sociedades científicas y los expertos de los departamentos gubernamentales encargados de formular pautas de nutrición, En realidad, están en la nómina de la industria alimentaria.. Ya sea un estudio que dice que el ejercicio moderado es suficiente para negar las calorías de los refrescos azucarados (respaldado por Coca-Cola) o un estudio sobre cómo los arándanos reducen el riesgo de disfunción eréctil (respaldado por el Highbush Blueberry Council de los Estados Unidos), la industria alimentaria Ha aprendido a convertir investigaciones científicas altamente sesgadas y selectivas en una gran ganancia.. Cómo grandes farmacéuticas También corrompió la ciencia médica. la comida es genial ciencia de la nutrición estropeada. En un país donde se considera que más de dos tercios de los adultos y un tercio de los niños tienen sobrepeso u obesidad, nunca ha sido tan importante anteponer nuestra salud general.

Otro libro del mismo autor (política de refrescos2015), con un análisis detallado de las políticas adoptadas por las empresas multinacionales de refrescos (principalmente Coca-Cola y Pepsi) Promocionar las bebidas azucaradas y aguadas. en verdad abominableNestlé analiza cómo el mundo de la nutrición institucional (universidades, departamentos gubernamentales e investigación en general), condicional No solo de empresas que comercializan comidas rápidas ricas en azúcar, grasas y sal añadidas, sino también de productores de huevos, leche, yogur, frutos secos y otros alimentos saludables de una forma u otra.

En resumen, los títulos del autor del libro. El tema del conflicto de intereses en el mundo de la medicina y la nutrición Muestra cómo muchos investigadores y clínicos desde el punto de vista psicológico no sienten ningún problema o vergüenza en recibir obsequios, compensaciones o servicios de las empresas de alimentos o medicamentos, como se ve en esta forma de actuar. natural y no afectado en el comportamiento de los propios investigadores. Aquellos que reciben un obsequio de la industria, o un «reembolso» en efectivo, creen que los obsequios o reembolsos no tienen ningún efecto sobre los resultados de la investigación científica y el procesamiento de datos. El libro describe la importancia de las revistas científicas (desde Revista de medicina de Nueva Inglaterra a mi Revista médica británica), universidades y organismos internacionales (OMS) ya han decidido abordar el problema del conflicto de intereses como un factor crítico para una correcta investigación médico científica.

La situación en Italia

La misma dinámica de adaptación e intervención de las empresas multinacionales en el negocio de la alimentación se está dando en nuestro país, al igual que en EE.UU. Y el El fenómeno del conflicto de interés en la investigación aún no ha sido reconocido y tratado como tal, si no en el contexto de la llamada «investigación en salud». Esto significa que los únicos investigadores o profesores en Italia que están obligados a declarar cualquier conflicto de intereses o financiación de la industria son los que reciben dinero de las empresas farmacéuticas, pero No los que lo reciben de las multinacionales de la alimentación..

Heineken, Coca-Cola y Ferrero claramente no tienen «intereses comerciales en el campo de la salud», por lo que los oradores en una conferencia médica (hablando de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares) bien podrían ser Ser patrocinado por estas empresas Declaran que “la cerveza es buena para el corazón y que las bebidas azucaradas no provocan obesidad” y al mismo tiempo firman un documento que demuestra que no existe ningún conflicto de intereses. En Italia, la atención todavía se centra solo en los «actores empresariales del sector de la salud».

Tomemos, por ejemplo, las recomendaciones hechas a la población en Italia por comités ministeriales de científicos expertos en el campo de la nutrición. comer azúcar. El llamado LARN (Niveles de Ingesta de Referencia para Nutrientes) publicado periódicamente por estos expertos, establece un umbral de 15% de azúcares simples (añadidos + naturales) sobre las calorías totales, con un llamado a no más del 25% de las calorías totales por día. de azúcares. se encuentra alrededor Los valores de referencia difieren significativamente de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud Por ejemplo, que nos invita a quedarnos por debajo del 10% e idealmente alcanzar solo el 5% de nuestras calorías totales provenientes de azúcares. Esta mayor flexibilidad permite a los italianos introducir más azúcar en la dieta de lo que probablemente sea un límite seguro para evitar problemas de salud.

¿Hubo algún impacto de alguna industria alimentaria? No lo sabemos, ya que no se pidió a los expertos de LARN que declararan ningún conflicto de intereses. A nivel internacional, tanto la Organización Mundial de la Salud como otros comités de expertos de países con obesidad y diabetes, Desarrollan políticas fiscales sobre alimentos y bebidas que contienen azúcar añadida. También en este caso Italia va en sentido contrario. Por ejemplo, en Italia, la Asociación Italiana de Dietistas y Nutricionistas Clínicos organiza conferencias que se convocan todos los años. dia de la obesidad Pero entre los patrocinadores aparecen empresas productoras de azúcar como Eridania y Novo Nordisk, esta última una farmacéutica que produce medicamentos y equipos para el control de la diabetes, y por tanto es una empresa Como negocio, vende medicamentos para la diabetes, no prevención de la diabetes..



En conclusión, parece claro que la fuerte entremezcla de las empresas manufactureras y la investigación médica y nutricional sigue siendo hasta el día de hoy un gran obstáculo en el camino de la ciencia libre e independiente y hacia una política seria de los países. Prevención real y reducción de muchas enfermedades crónicas y problemas de salud pública. Proporcionar información sobre esto ya es un primer paso para desarrollar una mayor conciencia de las áreas que necesitan ser recuperadas y tratadas en el futuro.

[di Gianpaolo Usai]