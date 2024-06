La nueva estafa del “anillo pequeño” se ha vuelto muy popular; Qué es y cómo defenderse

La estafa Wangiri 2.0 se está volviendo popular (Fuente de la imagen: Fastweb.it)

Ondas Estafas telefónicas y digitales. La más popular hoy en día es la estafa de llamadas perdidas, llamada wangiri en la nueva versión 2.0.

el término ‘Wangiri 2.0‘, Como se mencionó impresión«, viene del japonés y significa»Bucle y cuelgue‘. Este tipo de fraude telefónico implica realizar una gran cantidad de llamadas cortas en rápida sucesión a víctimas potenciales, y luego los estafadores pueden dirigirlas a números premium, que generan tarifas muy altas por minuto de conversación, o a empresas de servicios telefónicos. De primera calidad.

Pero cabe señalar que la principal diferencia radica encampana‘. Cuando recuerda el «timbre» que mantiene a la víctima en espera, en realidad está pregrabado y la llamada comienza de inmediato. Además, el timbre dura más de lo habitual, lo que supone un aumento de los costes.

Las víctimas de este fraude son, ante todo, Compañías, especialmente aquellos que realizan llamadas internacionales, como centros de llamadas y servicios de atención al cliente para grandes organizaciones. En las empresas, las tasas de devolución de llamadas son más altas que en la versión original de la estafa, ya que el servicio de atención al cliente tiende a devolver llamadas a números desconocidos con frecuencia. Por este motivo, es importante concienciar a los empleados sobre los riesgos asociados a estas estafas, aumentando así la concienciación dentro de la empresa para prevenir pérdidas económicas.

¿Pero cómo puedes protegerte de Wangiri 2.0?

El primer paso es comprender cómo funcionan estas estafas para poder reconocerlas y evitarlas. La mayoría de los teléfonos inteligentes del mercado son capaces de identificar si las llamadas son “spam” (no deseadas) y bloquearlas automáticamente. Si esta funcionalidad no está disponible, existen aplicaciones (como Truecaller, disponible tanto para Android como para iOS) que identifican y bloquean automáticamente las llamadas sospechosas. Además, muchos operadores telefónicos ya ofrecen estos servicios como parte de sus paquetes de seguridad. Obviamente, una de las formas más efectivas de evitar quedar atrapado en Wangiri 2.0 es no llamar a números desconocidos, especialmente a números internacionales.