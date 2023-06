La música de Leclerc: «Quiero ganar y correr en Ferrari hasta los 60»

Charles con Vasseur: «No te rindas. ¿Hamilton? Eso sería un aliciente, pero con Sainz nos llevamos bien. ¿Piano? He compuesto dos canciones nuevas. En casa siempre toco y durante horas, Vettel escucha mis canciones» «

luis perna – Milán

Para ganar, necesitarás la varita de Harry Potter. Ha pasado casi un año desde que la última victoria de Charles Leclerc al volante de un Ferrari hizo vibrar aquel Gran Premio de Austria con sus tres adelantamientos a su rival Max Verstappen, y el presente cuenta una historia muy diferente. La proeza clasificatoria de Mónaco no puede hacer nada contra la fuerza excesiva de Red Bull. Los estados de ánimo subían y bajaban como las manos sobre el teclado de un piano amado, lo que resultaba en ira o frustración. Pero, en la víspera de Montmeló, de las palabras del jinete salvaje sólo se desprenden las ganas de trabajar duro para salir del túnel y la ilusión de conseguirlo con los rojillos.

¿Qué puede hacer Leclerc como piloto y capitán para ayudar a Ferrari a superar este momento difícil?

«Tengo que dar siempre lo mejor de mí en la pista y nunca rendirme. Estas son palabras que sigo diciendo, porque son fundamentales. Como líder, trate de convencer a los ingenieros para que entiendan las debilidades del auto y déjelos trabajar para mejorar». En estas situaciones es fácil que un equipo pierda la motivación, aunque no fuera nuestro caso, pero tengo que estar preparado para volver a motivar a la gente si eso sucede. ¿Cómo? Poner el máximo esfuerzo y mostrar tienes las agallas para volver. Siempre ha funcionado hasta ahora».

¿Qué puntos del programa de Fred Wasser pueden ayudar a que el equipo vuelva a la cima?

«En primer lugar, tiene un plan para fortalecer la fuerza laboral al incorporar nuevas personas al equipo. Es importante escuchar diferentes puntos de vista, vinculados a diferentes experiencias, para evaluar los problemas y los desarrollos a lograr. El objetivo es «Tenemos un auto fuerte en todas las condiciones. Hoy nuestro auto es bueno. En la clasificación, en una vuelta rápida, con neumáticos nuevos y en condiciones sabemos predecir, pero una vez que estamos fuera de esa ventana, perdemos mucho en comparación con Red Bull, que en cambio son fuertes en la clasificación, en la carrera, bajo la lluvia, en resumen, en todas las condiciones. Diría que tenemos un auto 'puntiagudo' en el sentido de que el potencial es máximo, pero tan pronto como giras poco se pierde mucho rendimiento».

¿Alguna llamada o mensaje de apoyo del presidente John Elkann?

¿Alguna llamada o mensaje de apoyo del presidente John Elkann?

«Siempre hablábamos con frecuencia. Y hablábamos mucho, tanto en los momentos difíciles como en los buenos, y nunca faltaba el apoyo».

¿Usted y Sainz tienen la misma idea sobre los problemas de la máquina y cómo desarrollarla para que esté lista en 2024?

«Sí, y eso es muy importante. Hacemos diferentes demandas sobre el equilibrio del vehículo (configuración y aerodinámica; ed.) que pueden cambiar durante el fin de semana. Pero en términos de áreas de desarrollo en las que trabajar en el futuro, estamos muy alineados». »

¿Echa de menos las peleas del año pasado con Verstappen, que ganó en algunos casos?

“Extraño luchar por la victoria, ya sea contra Max o contra otros oponentes, no importa. Como dije y aclaré mucho, solo quiero ganar. El segundo, tercer o cuarto lugar no me importa. Haré todo lo posible para volver a lo más alto del podio lo antes posible, con Ferrari.

¿Es Adrian Newey el secreto de Red Bull?

“Creo que el éxito de un equipo nunca depende de una sola persona. Está la aportación de muchos que lo han hecho bien”.

¿Sentiría sospechas si llegara como compañero de equipo Lewis Hamilton?

«Estos son rumores en el mercado. Pero, si sucede, no me sentiré escéptico, al contrario. Quizás también sea una oportunidad para mostrar lo que realmente merezco. Así que la convivencia no será considerada mala por mí».

¿Correrá hasta los 40 como Fernando Alonso?

¿Correrá hasta los 40 como Fernando Alonso?

“No sé, depende. Si ganamos diez años con Ferrari, puedo llegar a ser piloto hasta los 60… (risas; ed.). De hecho, también depende de cómo vaya mi día a día porque hay muchas carreras en el calendario y el compromiso es grande”. Pero no voy a parar pronto porque me encanta correr y sé la suerte que tengo de hacerlo. Puede que no llegue a los 42, como Fernando, pero definitivamente todavía me quedan algunas temporadas».

¿Alguna vez has oído hablar de Sebastian Vettel después de su retiro?

«Me envió un mensaje a su teléfono celular diciendo que estaba en casa, que estaba escuchando mi música y que le gustaba mucho. Le agradezco. Pero aparte de eso, no hemos hablado».

¿Cómo fue la experiencia de conocer a Brad Pitt? ¿Estará en su próxima película de F1 como se ve Hamilton?

«No me dijeron nada… pero fue un placer conocerlo. Dimos una vuelta juntos en el auto en el circuito de Austin, y se veía emocionado, estaba preparando ideas para la película. Creo que sería un una película de F1 realmente realista como nunca antes».

tus actores favoritos? largas vacaciones.

«Mucho en realidad. Pero cuando era niño estaba loco por Harry Potter, siempre me encantó Daniel Radcliffe como el mago, hizo soñar a una generación de niños. Así que lo elegí».

¿Y los deportistas de otras disciplinas que más admiras o a los que has conocido y admirado?

«Amo a Rafael Nadal, por lo que ha logrado en el tenis y porque se ha mantenido como una persona sencilla, me bastó con conocerlo para entenderlo. Soy amigo de Fabio Quartararo y Valentino Rossi».

¿Quiénes son las figuras de la historia, la política o el arte que más te fascinan?

“Pienso en la música como una forma de arte, admiro a compositores como Ludovico Einaudi y Hans Zimmer, y también amo la pintura de Basquiat”.

La pizza es su comida favorita, pero ¿qué pizza?

Margarita con crudo.

¿Compones otras piezas musicales?

«Toco apenas llego a casa en Montecarlo. Hace tres días me senté al piano y encontré algo que me gustó. Mis canciones siempre nacen así. Puedo leer música, pero soy muy lento, así que Nunca hagas eso. En cambio, me dejo llevar». Sobre las notas. Me paso dos o tres horas seguidas, tocando lo que se me ocurre, y si el resultado es satisfactorio, lo publico en las plataformas de Internet.

¿Alguna vez has pensado en probarlo con un artista que conoces, como Fedez o Maneskin?

“Mi música es triste, y su estilo es muy diferente, aunque a mí me gusta, entonces me cuesta colaborar. Quizá con otros artistas que estén más cerca del piano. Ya tengo muchas propuestas…”.

Ferrari vuelve a Le Mans este año para ganar. ¿Quieres correr las 24 Horas o las 500 Millas de Indianápolis?

«Le Mans es más que las 500 Miglia, porque siempre me ha gustado la estética de los prototipos, desde que era niño, y ahora Ferrari está aquí con un coche oficial. Espero que algún día se haga realidad que podamos competir juntos». .»

¿Te hubiera gustado correr en la era de Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve o Ayrton Senna?

«Realmente lo creo, porque en ese momento solo importaba lo que sucedía en la pista, sin todas las demás actividades que minaban la energía de los pilotos. El circuito de Fórmula 1 tenía que ser similar a lo que experimentaste cuando empezaste a correr en karts. Tú usaba un casco y acababa de competir. Además, fue increíble conocer a tres leyendas como ellos”.

¿Hubiera sido compatible con los autos de esa época?

«Hoy hay mucho más estudio detrás de la conducción, mientras que en este caso el instinto cuenta más, y yo soy un conductor instintivo. Creo que lo hubiera disfrutado mucho más».

¿Fue idea tuya para esa foto familiar en Montecarlo con el casco de tu padre Hervey entre los dos?

«Lo decidimos juntos. Para mi hermano menor Arthur (piloto de F.2; ed.) era la primera carrera en el principado y sabíamos que el sueño de nuestro padre era vernos juntos en el Gran Premio de casa algún día».

Michael Schumacher esperó cinco años para convertirse en campeón mundial con Ferrari. ¿Cree que es posible ganar el título de rojo y cuánto tiempo está dispuesto a esperar?

«Por supuesto que lo creo. Definitivamente creo en él. Estoy muy cerca de Fred, conozco su plan a mediano y largo plazo y lo apoyo. Es difícil decir cuánto tiempo tomará eso, porque las cosas pueden cambiar muy rápido». como lo hicieron con nosotros entre 2022 y 2023. Puede pasar el próximo año o dentro de dos años, también depende del progreso de los competidores, de todos modos tengo mucha confianza. Seguiré creyendo en ello, incluso si tomará algún tiempo tiempo (el contrato expira a fines de 2024; ed.) Pero quiero ganar con Ferrari, en rojo, y espero que suceda lo antes posible».

¿Qué te impulsa?

«Me encanta Ferrari, es el equipo que me ha llevado desde 2015 y me ha ayudado a llegar a la F.1, el equipo para el que siempre soñé pilotar. Es una gran motivación extra».