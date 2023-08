La muerte de Prigozhin en un accidente aéreo «cayó» – el mundo

Exactamente dos meses después de la «marcha por la justicia» de sus milicianos en Moscú, el desafío de Yevgeny Prigozhin al Kremlin ha llegado a su fin. El ex convicto convertido en multimillonario, héroe ruso de las batallas en Ucrania y luego rebelde contra la autoridad de Vladimir Putin, murió al estrellarse el avión privado en el que viajaba entre Moscú y San Petersburgo. «Fue derribado por un proyectil ruso», informó un canal de Telegram cerca de la zona gris de Wagner. «El jefe del Grupo Wagner, el héroe de Rusia y verdadero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, murió a causa de las acciones de los traidores de Rusia. ¡Pero incluso en el infierno será lo mejor! ¡Gloria a Rusia!», dice la zona gris. Y la Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo confirmó que el comandante militar de Wagner, Dmitry Utkin, perdió la vida con él.

La primera reacción internacional vino de Joe Biden, que inmediatamente señaló con el dedo al Kremlin: «No me sorprende – como dijo el presidente estadounidense -. No hay mucho que hacer en Rusia para que Putin no se quede atrás».

«Pero no sé mucho sobre eso». Ni siquiera desde Kiev hay dudas: “Está claro que Putin no perdona a nadie”, escribió el asesor presidencial Mykhailo Podolyak en X. Luego añadió que “la aparente liquidación de Prigozhin y de la dirección de Wagner dos meses después del intento de golpe, Esta es la señal de Putin a las elites rusas de cara a las elecciones de 2024. ¡Cuidado!” ¡La traición equivale a la muerte!

Los servicios de emergencia informaron que el avión siniestrado, un Embraer Legacy 600, llevaba a bordo 10 personas, 7 pasajeros y 3 tripulantes. Nadie sobrevivirá. En un segundo momento, los mismos servicios de emergencia, citados por RIA Novosti, anunciaron que sólo se habían recuperado ocho cadáveres. Esta noticia levantó sospechas y estuvo acompañada del anuncio de la zona gris de que otro avión del propio Prigozhin sobrevolaba la zona en ese momento y luego aterrizó en un aeropuerto cercano a Moscú sin sufrir daños. Por tanto, no se puede descartar la hipótesis de que la cabeza de Wagner estuviera en este segundo plano. Pero luego llegó la confirmación de su muerte.

El avión, en el que ya se encontraba Prigozhin, desapareció del radar a las 18.20 hora local (17.20 hora italiana) y se estrelló en la región de Tver, cerca del pueblo de Kozkino. Gray Zone publicó un video en el que se puede ver el avión cayendo verticalmente mientras un espeso humo sale de la cabina. Y en el cielo azul notamos otra nube de humo blanco, que según la misma fuente probablemente fue provocada por uno o más proyectiles antiaéreos que impactaron en el avión. «Antes del accidente aéreo, los residentes locales escucharon dos estallidos distintos de las defensas aéreas, y esto lo confirman los aviones en el cielo en uno de los videos, así como las palabras de testigos presenciales», escribió Gray Zone.

Las últimas fotos de Prigozhin son de hace dos días, cuando Gray Zone también publicó un vídeo en el que el jefe de Wagner afirmaba estar en África, donde sus milicianos estaban «llevando a cabo actividades de reconocimiento e investigación para hacer a Rusia más grande en todos los continentes». Prigozhin añadió que el Grupo Wagner continúa “cumpliendo las tareas que se le han confiado”, pero hoy la agencia estatal RIA Novosti confirmó que el general Sergei Surovikin ha sido destituido del mando de la Fuerza Aérea Rusa, después de los rumores que circularon en los últimos dos meses. , nunca confirmó, que había derribado a Torpedo e incluso su arresto por presunto apoyo al intento de Rebelión Wagner.

