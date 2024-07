La masa grasa de Tampere es sólo del 3,3%: comentario de un experto

«No el cuerpo que quiero, sino el cuerpo que necesito. He trabajado incansablemente durante los últimos 10 meses para hacer realidad este sueño. Estoy dando el 1000% por los últimos Juegos Olímpicos en los que competí: escribió Gianmarco Tamperi Publicó en las redes sociales algunos valores que resultan casi increíbles, al menos en comparación con los de un ser humano común y corriente. Además, tras el Mundial de Budapest 2023, Tampere habló de su dieta extrema, recomendando no copiarla y dejarla sólo a profesionales y en exclusiva. Hace un año su peso real era de 74 kg (“estaba flaco”, dijo él mismo), mientras que ahora pesa 76,5 kg, pero entre esos pesos Sólo el 2,5 es masa grasa, que es exactamente el 3,3%.. Además, su necesidad diaria es de aproximadamente 4.000 calorías: pero ¿qué significan estos valores? Le explicó que a Revista activa el Dr. Ricardo RovidaBiólogo de alimentos.

Gianmarco Tamperi masa grasa 3,3% — tampere tiene uno El porcentaje de masa grasa es del 3,3% y pesa 76,5 kg.. Como resultado su masa magra es del 96,7%: “Valores increíbles que explican el físico asombroso. – explica el doctor Ruvida -. Debemos creer que existen valores y límites mínimos de grasas esenciales necesarias para vivir. Para los hombres, el mínimo es el 3%.Para las mujeres, oscila entre el 10 y el 12%. Teniendo en cuenta que el valor de masa grasa de Tampere es del 3,3%, podemos decir que se encuentra en una condición física asombrosa: ha conseguido reducir sus niveles de grasa corporal al mínimo necesario. Obviamente estamos hablando de Valores atípicos Es esencial cuando se trata del campeón olímpico de salto de altura, que por consiguiente No debe tener exceso de «lastre». Poder saltar así, pero no puede ser parte de la vida de un no profesional. Y por lo tanto, Los otros valores de peso y masa que publicó son complementarios. Simplemente se enumeran primero en porcentaje y luego en kilogramos, pero son lo mismo, es decir, masa corporal magra y masa grasa”.

Metabolismo — Los valores también son muy interesantes. «Frecuencia cardíaca estimada» Y «TEE estimado»de 1.920 calorías y 3.994 calorías respectivamente, que en cambio se relacionan con el metabolismo, como explica el Dr. Ruvida: “La primera, RMR, se relaciona con Metabolismo basaly por lo tanto la energía necesaria para sobrevivir y realizar funciones vitales, incluidas la respiración y los latidos del corazón. El TEE estimado es el requerimiento diarioPor tanto todas las funciones metabólicas básicas se suman a las actividades que realiza el sujeto. Cuando se habla de un deportista de este nivel, el gasto calórico es muy elevado, Tampere roza las 4000 calorías diarias: Esto es el doble de lo que consume el hombre promedio.«.