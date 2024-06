La maquilladora Francesca Fröngia muere de cáncer de páncreas y su amiga Bianca Berlinger se ve afectada en la televisión

Bianca Berlingerpresentadora de È semper Cartabianca, recuerda la transmisión en vivo Francesca FrungiaEl maquillador Ray, murió de cáncer de páncreas a la edad de 58 años.

La carta de Bianca Berlinger a Francesca Fröggia

En el programa «Siempre es Cartabianca», Bianca Berlinger afirmó: «Tengo muchas ganas de recordar a mi muy querida amiga, la maquilladora de la RAI con la que trabajé durante mucho tiempo, Francesca, que falleció anoche a la edad de sólo 58.» Un año después de la pelea de A Una batalla muy dificil Contra un tumor de páncreas que descubrió hace un año y medio”.

La presentadora se emocionó y luego agregó: “Quiero abrazar al hermano de Francesca, a toda su familia y a todos los maquilladores y peluqueros de la RAI que estuvieron cerca de ella hasta el último minuto. francesca Tuvo que soportar un dolor extremo.. Sabes que cuando esta enfermedad llega en estado avanzado, como le pasó a ella, no deja escapatoria. Los llevó hasta el final con esa sonrisa, esa compasión y esa alegría que nos transmitió a lo largo de su vida. Un abrazo grande a Francesca que se fue para siempre y a todos ustedes. Siempre estarás en mi corazón.»

El recuerdo de Federica Ciarelli de «¿Quién lo vio?»

Además de la redacción del programa Rai «Chi l’ha visto?» Quería rendir homenaje a la memoria de Francesca Fröggia.

En la cuenta del programa en la red social “X”, el martes 4 de junio apareció el siguiente mensaje: “Profundas condolencias Escrito por Federica Ciarelli y ¿Quién vio eso? Sobre el prematuro fallecimiento de mi querida colega Francesca Fröngia.

El conmovedor mensaje de Bianca Guachero

Bianca Guachero A Francesca Fröggia le dedicó un largo mensaje en Instagram: “Amiga mía… cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo ahora sin ti. Intentaré convertir el dolor en algo que pueda liberar todo lo que tengo dentro de mí. Pero ahora no… no puedo… No puedo contener este dolorNo pienses en cuánto te extrañaré. A tu voz. Lo especial que eras, los que te conocen bien lo saben. Hoy sólo puedo decirte gracias por todo el bien que has hecho por mí. Como me dijiste la última vez, cuando te dije: ‘¡Mata cuántas tazas tienes en tu casa!’, y me respondiste: ‘El que tiene muchas tazas en casa, quiere decir que tiene muchos amigos, y yo tengo muchos amigos. , tuviste suerte… pero no la tuviste «Afortunada, tenías tantos amigos, porque era imposible no amarte».

El post del presentador continúa así: “Yo era un volcán, un derroche de chistes uno tras otro y de cuánto y cuánto nos reíamos… uno más payaso que el otro. Cuantos momentos compartidos. Cuantas reflexiones, pero siempre con tu espíritu irónico e irreverente”.

Memoria de Bianca Guachero: “Nos conocimos en San Remo en 2008. Me impactó tanto tu arte y tu talento como tu personalidad. Nuestras vidas estaban indisolublemente entrelazadas. Cuando hicimos «That and What Show», no puedo olvidar que pasaste una noche sin dormir porque tuviste que convertirme en nuestra leyenda compartida, Michael Jackson… porque te preocupaste mucho y querías hacerlo perfecto. . Pero todo lo que hice fue perfecto. Has conseguido convertirme en cualquiera. Mi cara era tu tela. Y te destacaste, como un pintor, en sacar de cada uno la máxima belleza y luz… Gracias, amigo. Por estar siempre a mi lado. En los éxitos, en los fracasos, en las aventuras y en los días sencillos que vivimos”.

Último comentario: «Ha sido un honor compartir mi trabajo contigo.Fue un regalo de la vida, ya que compartimos lado a lado una parte larga e inolvidable del viaje. Como siempre te digo: “te quiero mucho amiga”… y gracias, gracias mil veces… porque eres mi taza de té”.