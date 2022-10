La lentitud del Roma-Betis, Mourinho acertó al quejarse del árbitro

Era la tercera vez que el árbitro esloveno Yog cruzaba las calles de Roma en Europa: antes del partido de anoche en el Olimpico ante el Betis, tetera Ya se había encontrado dos veces con los Gelorusi. El primero fue en noviembre de 2020, cuando la Roma venció al Cluj por 5-0 en la Liga Europea. El segundo, coincidiendo con el debut de Jose Mourinho en el banquillo de los Giallorossi, en el 2-1 de la ida (gol de Pellegrini y Shumorodov) fuera de casa en la Conference League ante el Trabzonspor. Pero ayer fue muy mal.

La Roma se burla, Mourinho se queja del árbitro

Gol de Dybala de penalti amagado, Llegó a Roma por primera vez Luego, los españoles lo superaron en la final, terminando el partido con 10 cada vez. desalojo Di Zaniolo La situación actual en la clasificación de grupos de la Europa League es algo precaria.

Como sucede no pocas veces al final del partido, Mourinho también está enojado volver a liberar decir: «Yo no le vi nada a Zaniolo, pero el asistente estaba ahí arriba y entonces debió de ver algo. Pero lástima que no vio otra tarjeta amarilla para Pezzella que iba a ser expulsado». Pero, ¿cómo te las arreglaste para manejar a Jug?

Roma: Árbitro Goog rechazado por los periódicos

Para todos, su purva no fue suficiente. En particular, Corriere dello Sport escribe

Incapaz de mantener el juego bajo control, dos planteles por decisiones indebidas (si el partido se detiene en un lado por lesión, se debe hacer lo mismo en el otro lado). Zaniolo Desde patear a Alex Moreno (rodando por el suelo, pero luciendo milagroso cuando el balón le pega en el costado), la roja es inevitable”.

Jug ni siquiera ha sido visto Precisión A la Roma en el 31′ por una mano de Rubial desprendida del cuerpo en el área penal pero fue llamada a la pantalla por el VAR Pol van Boekel y le asignó un penalti impecable. Ibáñez puede tocar el balón, pero su brazo es ancho.

El episodio del que Mourinho se quejó habló en cambio en el minuto 77: Otro error Pezzella, esta vez sobre Zaniolo: Jug admite su error pero no advierte al ex Fiorentina. Cinco minutos después le dieron amarilla a Pezzella, que Belotti se agarra a la camiseta y le sacan tarjeta amarilla, pero hubiera sido la segunda amarilla como señaló Luca Marelli.

Para Marelli, ya estaba la primera amarilla de Pezzella

El exárbitro de Cuomo explica a Dazn: «Cuando Zaniolo está a punto de entrar al área, la situación es ‘spa’, que es una de las situaciones que requiere un aviso sin discusión. Había que avisar a Pezzella y eso afectaría a su posterior intervención. Belotti. En este caso fijó la primera amarilla. Ojalá lo hubieran echado o tuviera que dejar que Belotti se dirigiera a la puerta”.