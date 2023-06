«La Juventus se sacrificó para complacer a Ceferin, un asunto que creó un surco. Alguien despierta a Gravina»

En un editorial de Il Giornale, Riccardo Signori vuelve sobre los flagrantes errores arbitrales sufridos por la selección sub-21 contra Francia: “Alguien dio la alarma a Gabriele Gravina, el presidente de la FIFA que debe haberse quedado dormido en el puesto de vice- presidente de la UEFA El presidente – escribe Signori, recordando ya los errores que Roma y Fiorentina habían sufrido anteriormente en las finales europeas – (…) Ahora está claro que el presidente federal debe trabajar con diplomacia. Sin embargo, de vez en cuando, ¿Por qué no levantar una ceja frente a Ceferin? ¿Y para entender lo que está pasando: solo azar? No hablemos de intrigas: es una fantasía. Y ese no sería el precio a pagar por la vicepresidencia. Sin embargo, tres las pruebas corren el riesgo de demostrar: ¿Alguien puede querer dañar el fútbol italiano? Solo los árbitros Bajo el estatus señalan con el dedo a la gestión de la UEFA La ausencia inicial de Var (solo habrá desde los cuartos de final) en un torneo que también lleva a los Juegos Olímpicos es al menos extraño ¿Hay partidos y finales más importantes y otros menores? Seguro que la alarma también puede sonar para un jefe cósmico. Italia no asiste a los Juegos desde 2008, para bien: el riesgo de ser ‘descalificado’ nuevamente por los garabatos de otra persona, en lugar de errores del equipo, debería llevar a su presidente federal a rendir cuentas por falta de peso político. En definitiva, pongámonos de rodillas pulidas y pidamos fútbol más serio, si no está bien.