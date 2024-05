La Juventus gana la Copa de Italia: Vlahovic marca y Atalanta cae derrotado

No hubo Scalvini desde el primer minuto y Gasperini movió a Marker de Rhone. Junto a Ederson en el centro del campo está Pasalic, mientras que delante de los Koopmeineers, Lookman y De Kittilairi forman un trío de expertos en explosivos sin referencias. Allegri mantiene los rumores de la víspera: Danilo está ahí, Nicolosi Caviglia es el entrenador y la dupla Chiesa-Vlahovic está en la delantera. Al 4′ pasa la Juventus. Cambiasso improvisa un lanzamiento profundo para Vlahovic, y Henn intenta adelantar (o sacar al serbio en fuera de juego) fuera de posición y dejar paso al rival. El ‘9’ de la Juventus toma el control y supera a Karneski con un derechazo al primer palo. El árbitro asistente de vídeo (VAR) también confirma la calidad de la colocación de Vlahovic porque Demseti mantuvo al serbio en el partido. En el minuto 9, la Juventus intenta aprovechar el entusiasmo de la Juventus. Tiro de esquina de Nicolosi Caviglia, el balón golpea en Gatti y remata alto. El Atalanta viaja a un ritmo desconocido, es decir, muy bajo. La ventaja de un gol permite a la Juventus gestionar el partido sin tener muchas preocupaciones. La Juventus está en posición, pero los dioses ciertamente no tienen prisa esta noche. Cuando un trabajo lento en el minuto 34 desató un balón interesante en el borde para De Kettilairi, el belga disparó con la zurda y se fue desviado. Resumen Una primera parte eléctrica para los jugadores de Bérgamo, muy lejos de las que hemos visto en los últimos tres meses. Así, los primeros 45 minutos terminaron con el marcador 1-0 para la Juve, decidido por Vlahovic.

Allegri explota

Empezamos de nuevo con Touré en el campo para el “transparente” De Ketelaer en la primera parte. Después de 6 minutos, los dioses despertaron con un comienzo rápido sellado por un disparo de Lookman que fue desviado en un tiro de esquina por un defensor. En el minuto nueve, Henn corre un gran riesgo: para detener la reanudación de Vlahovic, ataca con decisión a su oponente, lo empuja con fuerza y ​​también lo golpea en la pierna de apoyo. Para Marisca esto no es un penalti. En el minuto 12, ambiente tenso en el estadio. Eling Jnr es expulsado por un balón en la cara, y Gemseti continúa jugando y centra para Koopmeinerz, que cabecea desviado. Los bianconeri no estuvieron de acuerdo y se quejaron ante el defensa contrario, culpable de no detener el partido. Se resuelven los momentos de tensión. Gasperini introduce simultáneamente a Hateboer, Scalvini y Miranchuk en favor de Zappacosta, Hien y Pasalic. Koopmeiners cae delante de la defensa y Miranchuk intenta un intento por la derecha. Allegri puso a Meriti en el minuto 17 en lugar de Nicolosi Caviglia, y el recién llegado se ubicó en el centro-izquierda del mediocampo con Rabiot como entrenador. En el minuto 20, un malentendido de Ruggeri De Roon provocó la reanudación del partido de la Juventus, que fue salvado por el mismo capitán holandés que el Atalanta. Sin embargo, durante su importante recuperación, es posible que haya sentido un problema en la rodilla derecha que lo obligó a retirarse. Entra Toluy y De Roon llora cuando lamentablemente regresa al banquillo. En el minuto 25 entró Yildiz en lugar de Chiesa. En el minuto 27, la mejor ocasión de la tarde para Dia: centro de Ruggeri desde la izquierda, de repente apareció Miranchuk y disparó con su primer gol, el balón apenas desviado. Unos segundos más tarde, la Juventus duplicó su ventaja. Centro de Cambiasso desde la banda derecha tras una rápida jugada central de Rabiot. El balón llega a Vlahovic, que espera que Tolui marque el doblete, pero el VAR lo anula momentos después por fuera de juego milimétrico. La diosa no se rinde a pesar de las dificultades: en el minuto 35, Lookman se posiciona y pega al poste con un violento disparo con el pie derecho. En el minuto 36 entró Milik Weah en lugar de Vlahovic y Cambiasso. Tres minutos y Meriti remata en el larguero con un potente derechazo desde muy cerca. Final muy tensa con el Atalanta cerca del empate con Ederson, cuyo disparo de Perin destacó. Allegri estalla de ira tras el golpe que recibió Bremer durante la pelea, protesta y es noqueado por Maresca. Antes de abandonar el campo, el técnico de la Juve se acerca a Mariani para decirle algo, se quita la chaqueta y la corbata y se desabrocha parcialmente la camiseta mientras mira la grada antes de bajar al vestuario. El resultado no cambia, la Juventus gana la 15ª Copa de Italia, ajustando la temporada tras la clasificación para la próxima liga de Campeones. En Atalanta todavía hay pesar por la tercera derrota en la final durante el reinado de Gasperini. Pero nadie puede quitarle la grandeza de la temporada a los jugadores de Bérgamo: en la carrera por la quinta plaza del campeonato y el próximo miércoles atacarán la Europa League contra el Bayer Leverkusen.