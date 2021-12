La Juventus fracasa, Allegri sigue bajo ataque

La Juventus no logra encontrar continuidad esta temporada. Un nuevo ataque a Massimiliano Allegri tras el empate con Venecia

La advertencia de que algo andaba mal llegó a principios de este año en casa. Juventus. Derrota, Al Estadio, en contra deEmpoli Contra el 0-1, con Cristiano Ronaldo sentado cómodamente (y pensativo) en el banquillo, de hecho, dejó claro de inmediato que incluso la temporada, en la hora que acaba de empezar, fue una ganga.

Aunque, en casi todos los experimentos Massimiliano Allegri El ella comienzo Siempre fue un poco más alto que el resto. Sin embargo, ahora, dos días después del final de la primera ronda, los bianconeri no tienen mucho de qué alegrarse, tal vez solo el primer puesto en el grupo de la Champions League que no es tan difícil, eso es todo. Ayer, por ejemplo, en el pitido final contra Venecia, igualado por los anfitriones con un gol desde fuera del área penal Mattia AramoLo que alguna vez pudo haber sido una hipótesis es ahora una certeza. El equipo tiene algunas lagunas, obvias y quizás difíciles de resolver durante el actual torneo. No queremos el mercado de fichajes de enero.

Juventus, otro fracaso ante Venecia: la crítica de Allegri

Eso sí, el técnico que les llevó dos veces a la final de copa, y el técnico al que nunca se cuestionó, al contrario, también lo sabe. En el análisis posterior al partido, recuerda bien Fabio Ravizzani, Allegri siempre es muy claro: explica con precisión lo que pasó. No hace falta ser un genio (tal vez), el periodista siempre dice que se necesita una solución.

En su perfil de Twitter, Ravezzani explica en términos inequívocos: “Allegri ha demostrado ser perfecto en el análisis posterior al partido (2 puntos de 15 para equipos asequibles es inaceptable), pero nosotros también podemos hacerlo. Soluciones esperadas, no resultados.. Y entonces, este no es el caso. Especialmente si en cinco partidos contra equipos asequibles en el papel, la Juventus consiguió dos puntos en lugar de quince, y eso es todo. Un poco, quizás muy poco, si se piensa en cómo viajan el Inter, el Milán, el Nápoles e incluso el Atalanta. El tren ha pasado por el Scudetto, ahora (salvo los milagros del fútbol), pero al menos por el Campeones La anciana todavía está huyendo. Y si no, aparte del año cero, deberíamos hablar de ello. Una dosis terrible.