“La juventud venezolana está llena de diversidad, color y banderas combativas”. Entrevista a Grecia Colmenares, secretaria general de Gpsov – L’Intervista de l’AntiDiplomatico

La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está a punto de celebrar su décimo cuarto aniversario con una agenda repleta de actividades políticas, sociales y culturales que involucrarán a todo el país ya los movimientos juveniles a nivel internacional. Para la ocasión, entrevistamos a Grecia Colmenares, Secretaria General de la JPSUV, quien sirve para inaugurar la Sesión Plenaria Nacional de la IV Conferencia de Organizaciones Juveniles.











Usted es joven, pero tiene una sólida formación comunista y ha acumulado una rica experiencia en el Estado Táchira. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes en esta formación y cómo te convertiste en luchador?

Desde muy temprana edad sentí la necesidad de ayudar, no solo a las personas que me rodean, sino también a los míos. Desde la secundaria analizo y trato de aplicar el concepto de filantropía, hasta que entiendo, gracias a las canciones de Alí Primera, que “la lucha de los hombres -y de las mujeres- no se hace por caridad”, sino por el bien de sociedad. Justicia, para tener las mismas oportunidades y condiciones para todas y todos.

Además, cuando estudiaba en la Escuela Regional de Teatro del Táchira, tenía que memorizar los textos de Galliano y Benedetti, determinaba mucho el significado de cada casa. Vi que mi presidente -Chávez- mencionó a estos poetas en sus discursos y habló de lo útil que es servir al pueblo. Comprendí, por supuesto, que no podía estar mal amar a las personas, nuestra identidad, lo que somos.

Fui a un campamento del plan vacacional comunitario, donde conocí a unos muchachos que me invitaron a una reunión de la Organización Estudiantil Bolivariana (OBE), ahí mismo en el Táchira. El ejército inició el movimiento de la escuela secundaria. Luego de graduarme de bachillerato, en la Juventud PSUV del municipio de San Cristóbal, tuve la tarea de conformar el comité cultural de la selección regional de la Jpsuv en Táchira, también fui el organizador, y en el 2018 me hice cargo del estado enlace.

Poesía, Arte y Feminismo. ¿Qué importancia tienen para usted estos tres conceptos, que ocupan un lugar destacado en sus páginas de redes sociales, y qué lugar ocupan en el activismo político?

La poesía y el arte como proceso de creación humana conducen a la sensibilidad social. Palabra, poesía, multitud, defensa. La poesía me llamó al combate revolucionario, entonces Galeano, Benedetti y su visión de nuestra región, y sus súplicas sagradas por un mundo más justo, fueron un llamado a la acción.

El arte pensado por y para las personas, como elemento transformador, es un puente directo que nos lleva adelante como revolucionarios y revolucionarias, y creo en ese poder. Por eso es tan clara la importancia que la Revolución Bolivariana le ha dado al arte, la poesía y la música, que los creadores participen de lo que debería ser una revolución cultural, y también porque la diversidad que existe en los jóvenes explora sus procesos creativos, así que cada vez que nos formamos y nos convertimos en seres más sensibles, nos acercamos más a la humanidad que nos dice Ali Primera.

El feminismo es también una bandera que levantamos con fuerza, la justa lucha por la reivindicación de las mujeres en la vida social, por el pleno goce de nuestros derechos, por suponernos sujetos con plena capacidad para liderar las transformaciones que el país y el mundo están viviendo. presenciando requerirnos.

Tomamos el feminismo como una pieza central accidental de nuestra lucha, pero entendemos claramente que hay mucho más en el patriarcado capitalista que explota y abusa de nuestros derechos como mujeres. Una feminista popular, con conciencia de clase, con una claridad histórica de lo que se ha construido en el país, gracias a que nos asumimos como una revolución socialista feminista que ofrece más espacio para la participación de las mujeres, pero con un mayor entendimiento entre todas que aún nos queda por educar y erradicar el machismo y la violencia de género y velar por la plena defensa de los derechos que nos quisieron privar durante años.

En la JPSUV tenemos un Comité Nacional de la Mujer y un Comité Nacional de Cultura guiando estos ejes de trabajo que personalmente me comprometen, pero esta es sin duda una lucha que estamos dando colectivamente.

En abril usted fue elegido Secretario General de la JPSUV. ¿Cuáles son los ejes principales de su trabajo en los últimos meses, cuáles son las dificultades y cuáles son los resultados?

Hemos reconocido todo el esfuerzo de todas las generaciones que nos antecedieron a lo largo de 14 años y además hemos desplegado la Dirección Nacional de la Juventud en todas las regiones del país para agradecer tanto el compromiso como el liderazgo colectivo demostrado frente a las negativas consecuencias. . Asedios y medidas coercitivas unilaterales a las que nos quiso someter el imperialismo: desde la participación de vanguardia de la juventud en la Batalla de los Puentes, en plena frontera venezolana, cuando impedimos la invasión al país disfrazada de ayuda humanitaria, a la creación de Batallones de Solidaridad para combatir la epidemia de Covid-19.

Ahora, estamos profundamente comprometidos con la organización de todo lo que se pueda organizar. La juventud venezolana está llena de diversidad, color y banderas marciales. Seguimos sumando movimientos, sectores y organizaciones con los que compartimos los principios básicos de nuestro partido.

Estamos comprometidos a hacer del entrenamiento un hábito. Trabajamos para revitalizar la Escuela de Formación Política de la Juventud Antonio José de Sucre, con programas de formación en valores humanitarios y revolucionarios, y formación técnica y de productos que permitan el desarrollo integral de los jóvenes luchadores.

Sabemos que los desafíos son muchos, pero también sabemos que la conciencia que sembró el líder Chávez y fecundó el presidente Nicolás Maduro sigue dando sus frutos. Hoy, la JPSUV continúa con sus operaciones medulares: reclutamiento, organización, capacitación, movilización, defensa global de la patria y producción.

¿Cuál es el papel de la juventud en esta nueva etapa y qué programa debe implementar la JPSUV dentro del Congreso para una nueva era, impulsada por Maduro y el Partido Unido Socialista?

El presidente Nicolás nos ha llamado a la nueva fase de la transición al socialismo: resistencia, renacimiento y revolución, conceptos arraigados en lo que significa ser joven, y por eso nuestro papel es fundamental en este cambio de época. Resistamos a partir de la dignidad de nuestros pueblos, y renazcamos de nuestros orígenes y revolucionemos todo lo que hay que cambiar.

La JPSUV debe estar al frente de la construcción de una nueva mayoría: juntar a todos estos jóvenes y a todos esos jóvenes que debieron ser desmovilizados y apartados de la política por la guerra multiforme a la que se ha visto expuesta Venezuela, con la economía asfixia resultante del embargo. En este momento es absolutamente necesario llamarlos a este proceso, que les garantice el bienestar social, las condiciones para la realización de sus sueños, de sus proyectos de vida.

¿Cómo contribuyeron los jóvenes luchadores al proceso de renovación del Partido Socialista Unido?

Estamos orgullosos y muy orgullosos de nuestra joven dirigencia que hoy asume las responsabilidades que exigen los caminos, comunidades y unidades de la batalla Bolívar Chávez en todo el territorio nacional. Niñas y niños que a pesar de su corta edad lideran el funcionamiento del partido a nivel local, jóvenes líderes que prosperan, que se forman en la convivencia comunal, y que se fortalecen al lado de los líderes históricos de sus distritos. Son miles y seguiremos trabajando en la infraestructura regional del partido juvenil.

¿Cómo se está preparando JPSUV para las elecciones presidenciales de 2024 y cuál es su lectura de lo que está sucediendo dentro de los partidos de derecha que intentan atraer a los jóvenes a la oposición?

Con mucha formación, reclutamiento, unificación de nuevas mayorías, inclusión, apertura… El proceso de renovación también permitió que salieran miles y miles de jóvenes líderes que conectarían aún más con sus más jóvenes para asumir el proyecto de la Revolución Bolivariana. de los suyos. El partido y su juventud se renuevan y fortalecen, y en todas partes se reúnen y organizan.

Los partidos de derecha no han podido establecer un liderazgo real. Las discrepancias internas son cada vez más evidentes, y un claro ejemplo de ello es que si haces encuestas callejeras entre los jóvenes del sector que se oponen a la revolución, y les preguntas en quién creen, a quién siguen, quiénes son sus líderes, ellos casi nunca lo hacen. La respuesta es clara.

¿Qué posición ha tomado la JPSUV frente al bloqueo y ahora frente a las opciones de política económica del gobierno?

Si queremos señalar algunas acciones, podemos hablar de la participación de la juventud en la Batalla de los Puentes, en la que se detuvo el intento de invasión imperialista, bajo el pretexto de una supuesta asistencia humanitaria. Además, podemos citar casos como la Operación Gran Victoria, en la que Jpsuv organizó apoyos para la distribución de combustible. O podemos hablar de los momentos en que Jpsuv ha sabido reinventarse, en una experiencia como la de Chamba Juvenil: País – Fiesta – Jpsuv para captar la atención de jóvenes y jóvenes en toda su capacidad productiva.

Los jóvenes de hoy se encuentran comprometidos en el desarrollo de nuevas iniciativas juveniles que apuesten por su creatividad e ingenio en la realización de sus proyectos personales de vida, pero que repercutan positivamente en el desarrollo económico del país.

¿Cómo evalúa la nueva ola progresista en América Latina y la victoria de Petro y Márquez en Colombia?

Después de la época dorada de la región con Chávez, Lula, Néstor y Cristina, Correa, Evo… una especie de oscuridad se asentó con Bolsonaro, Piñera, Duque… periodos de dolor que llevaron a la movilización de pueblos disgustados con políticas neoliberales, sometimiento, violencia. Un momento en que Venezuela y Cuba siguieron siendo el faro del continente como fuente de resistencia a la Revolución Bolivariana. Ahora asistimos a un punto de inflexión: de esa oscuridad hemos vuelto nuevamente a gobiernos progresistas, con proyectos políticos con visión humanista, en los que el hombre está por encima de los intereses económicos.

La victoria de Petro y Francia da más oxígeno a la región. El país que sufrió más de setenta años de guerra injusta merece construir la paz con el esfuerzo de todos, lo que seguramente garantizará un ambiente de paz y estabilidad en la región.

Para nosotros es una gran alegría retomar relaciones con Colombia, somos pueblos hermanos, es un placer abrir nuestras fronteras, porque compartimos muchas similitudes culturales, nos une a través de una de las fronteras más vibrantes de América Latina y nos son parte del sueño de Patria Grande. Seguramente las condiciones mejorarán para todos y ojalá pronto se sumen nuevos gobiernos progresistas, para avanzar una vez más como potencia regional.

¿Cuál es su lectura de la situación internacional en el contexto del conflicto en Ucrania y qué posición toma la Unión con respecto a la juventud de los países capitalistas?

La posición de Venezuela y su juventud siempre ha sido la de buscar el entendimiento entre los pueblos, una solución diplomática a los conflictos, para evitar los terribles daños que causan las guerras. Pero es justo señalar la campaña de mentiras y desinformación a la que se ha visto expuesta Rusia en medio de este conflicto.

En el momento más complejo del bloqueo impuesto por el imperialismo a Venezuela, Rusia mostró solidaridad y cooperación para garantizar la estabilidad y soberanía de nuestro pueblo. Hoy entendemos que quieren someter a Rusia a la misma masa criminal que estamos combatiendo en nuestro país, por lo que significa este gigante euroasiático para la geopolítica mundial. Estamos con los movimientos de resistencia que luchan contra el capitalismo.