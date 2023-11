La Juve dará un gran golpe: la verdad sobre Phillips | primera página

No será un mercado simple, pero será un mercado real. La actuación de la Juve en enero será exactamente eso, después de un verano pasado en la zaga por la fuerza y ​​no por elección. Con el foco principal en el mediocampo, entre las oportunidades que ofrece este tramo de temporada a nivel internacional y las necesidades de la Juventus: técnicas y económicas. Por ejemplo, Tendencias máximas alegrarse Son los que dan lugar a un centrocampista realmente preparado pero que también tiene características específicas, afines a un centrocampista en cantidad y calidad y que en sus habilidades tiene sentido de integración en el área rival. Los economistas hablan de que los jugadores están dispuestos a aceptar préstamos y de que el club de transferencias no impone valoraciones enormes ni obligaciones de reembolso automático. En definitiva, no será un mercado sencillo. ¿Y Philips? – La Bolsa viene mostrando desde hace tiempo altibajos en las cotizaciones entre Hojbjerg, Samardzic, De Paul y Ruiz, por sólo citar algunos de los perfiles más profundos. ¿Y Calvin Phillips? Bueno, su nombre vuelve a ser noticia.. Como también busca una nueva aventura, los costes que impone el City entre salario y precio son complicados de afrontar para cualquiera en enero, por lo que un préstamo puede ser adecuado para todos. Pero aún quedan muchas incógnitas al respecto, ya que en la Juve se están evaluando diferentes perfiles pero si se convierte en una oportunidad que aprovechar, no habrá vuelta atrás. Incluso si Phillips no es actualmente la primera opción de la Juventus y la Juventus no es la primera opción de Phillips (el Newcastle lidera el grupo de clubes dispuestos a tomarlo en serio). Con el tiempo, también estará en la lista. La plantilla de la Juve es rica, es verdad. Pero no es fácil convertirlo en realidad.