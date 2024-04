“La intimidad te ayuda a sentirte bella. Deberían darme un doctorado en masturbación”.

El éxito continúa Billie EilishEl artista más joven en ganar dos premios Oscar, pronto lanzará su tercer álbum titulado Hit Me Hard and Soft. En esta ocasión concedió una larga entrevista sin filtros a la edición americana de la revista Rolling Stone. De hecho, la cantante estadounidense compartió su relación con el sexo: “Es la mejor manera de aliviar el estrés de la vida. allá Masturbación Fue de gran ayuda para mí. La gente debería masturbarse, no puedo enfatizar esto lo suficiente como alguien que ha tenido una mala relación con sus cuerpos toda su vida.

Masturbándose y saliendo

a Billie Eilish El sexo no es sólo diversión, es una parte esencial de la vida. El conocimiento de la esfera sexual y del cuerpo, según el artista, va de la mano de la aceptación de su fisicalidad. Pero no sólo eso, porque también ayuda a aceptar la propia identidad. Fue precisamente gracias a la relación íntima que Billie pudo salir y admitir su atracción por las mujeres. «Mirarse al espejo y pensar: 'Me siento muy bien ahora mismo' puede ser muy útil, al igual que pensar en ser bella en ese momento de placer», dijo. “Me di cuenta de que verme experimentar placer fue de gran ayuda para amarme y aceptarme, y para sentirme fuerte y cómoda”.

Una experiencia que vivió libre e integralmente, desafiando todos los tabúes de la sociedad, hasta el punto que Billie concluyó su discurso en tono de broma: “¡Deberían hacerme un doctorado en masturbación!”.

