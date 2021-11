La inflación está aumentando y los mercados temen la recuperación económica

La inflación se acelera y aumentan los temores de una recuperación económica mundial. La fiebre de precios no excluye a nadie: en Alemania subieron un 4,5% en octubre mientras que en Estados Unidos subieron un 6,2%, el mayor incremento desde 1990. El presidente Biden, que teme por su política económica, dice que es necesario revertir la tendencia. La prisa sacude a los bancos centrales, dando un impulso a los halcones y dudando en su compromiso con una política monetaria acomodaticia ante los aumentos de precios que parecen cada vez menos transitorios. Según el Consejo Alemán de Expertos Económicos, un comité de académicos establecido por ley en 1963 para presentar una visión neutral del gobierno alemán, el Banco Central Europeo debería revertir el rumbo y poner fin a su política expansiva lanzada para combatir la crisis de visados ​​de Covid. – que la estabilidad de precios es «la mejor manera de contribuir al crecimiento económico sostenible». Por ahora, Christine Lagarde parece dispuesta a seguir su propio camino y no sucumbir a la presión agresiva o del mercado, convencida de que el salto de precios es temporal. Una hipótesis que, dados los datos, parece un chirrido, destacando incrementos generalizados capaces, a medio plazo, de erosionar el poder adquisitivo con consecuencias de recuperación. El juego en Estados Unidos es más complicado. El aumento de los precios amenaza con perturbar la agenda económica del presidente Joe Biden, que no está diseñada para abordar la inflación al menos a corto plazo. «Revertir la inflación es la prioridad», dijo el presidente de Estados Unidos, reconociendo que el fuego comenzaba a sentirse en las billeteras de los estadounidenses a la luz de las fiestas navideñas con un carro caro y sobre todo con una energía desorbitada. Esto ha llevado a un aumento del 6,1% en los precios de la gasolina con respecto a septiembre y del 50% desde principios de año. Biden explicó: «Le ordené al Consejo Económico Nacional que busque formas de reducir los precios de la energía», lo que los demócratas exigen considerar una prohibición de exportación de petróleo y la liberación de reservas estratégicas para calmar los precios ante la negativa de la OPEP de aumentar la producción.