La incógnita sobre el futuro de Wagner y el misterio (también social) sobre el destino de Prigozhin- Corriere.it

en tres semanas Desde el fallido golpe de Estado en Moscú, la oscura saga del líder de la milicia mercenaria Wagner se convierte en la metáfora desestabilizadora de las incertidumbres y la fragilidad que se apoderan del sistema ruso. Debilidad ahora también reflejada en las relaciones internacionales: Sudáfrica presiona sutilmente a Putin para que evite asistir a la cumbre de los BRICS a mediados de agosto (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para no tener que violar la orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional.

En cualquier caso, no hay noticias particulares sobre Prigozhin y, por lo tanto, todos los rumores y semiorugas se convierten en objeto de especulación. ayer Una foto de ella apareció en las redes sociales de Wagner., en el que se le describe en un campamento de milicianos en Bielorrusia. “Prigozhin temprano en la mañana hace dos días”, escribieron en Telegram, sin aportar otras pruebas concretas. El presidente Lukashenko negó hace unos días que estuviera en su país.

Lo que está claro, sin embargo, es que Wagner Ya no juega ningún papel relevante en las filas del ejército ruso desplegado en Ucrania. Un portavoz del Pentágono dijo anoche que la milicia ya no tiene peso en las operaciones militares y que sus mercenarios ahora se han integrado en unidades regulares. La misma observación nos hicieron en las últimas dos semanas oficiales ucranianos que están operando en el frente de Bakhmut, en el Donbass, donde Desde junio de 2022 hasta mayo pasado, Prigozhin y sus mejores unidades se llevaron la parte del león.

“Hay que decir Hoy Wagner ya no está. Esto pareció facilitar el trabajo de los mandos rusos, que en los últimos meses se habían visto continuamente perturbados por los celos y las disputas entre Wagner y las unidades regulares. Es más, ya no vemos a los soldados descartables, los ex presos de Wagner que morían como moscas al primer cargo”, explican.