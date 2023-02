La horquilla Stealth amarilla… – OA Sport

Final en amarillo para el slalom masculino de Palisades Tahoe, prueba válida para la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2022-2023. Griego aj ginnisQuinto al final de la primera manga, se convirtió en protagonista de la segunda por pura profundidad técnica y Salta a la cima de la carrera En el escenario de la nieve estadounidense, un centavo por delante del joven noruego Alexander Steen Olsen. El griego llegó a meta meneando la cabeza porque pensó que lo iba a hacer Habiendo subido a la bifurcación en el difícil paso de la bajada. El noruego Timon Haugan, el alemán Linus Strasser, el suizo Daniel Jol y el francés Clement Noel no logran adelantar El griego, que confirma así su liderazgo del ranking al caer en el Top 30.

En este punto, sin embargo, se abre el misterio: ¿AJ Ginnis se acercó a la encrucijada o no? ¿Quién ganó el eslalon? Las fotos mostradas a la audiencia no son 100% claras: tomada desde atrás, vemos al griego pasando apretado alrededor de un poste y presumiblemente con el pie derecho no pasó a la izquierda del poste. Sin embargo, no hay certeza, porque el griego levantó mucha nieve en ese paso y no se podía ver la base del poste, útil para entender por dónde pasaba realmente. El árbitro permaneció controlado durante unos veinte minutos. Por reglamento, de hecho, se debe mostrar la bifurcación y las imágenes de televisión nunca han sido tan claras, tanto de la nieve que levantaron los griegos como de la abundante nieve que caía del cielo.

Esquí alpino: Ganar una tarjeta amarilla de Steen Olsen en Palisades Tahoe. Haugan para el dúo noruego, Sala en el top 10

Los jueces vieron otras fotos y llegaron a la decisión: la descalificación de Jenis y la victoria del noruego Alexander Steen Olsen, capaz de restaurar hasta 11 posiciones respecto a la primera temperatura. El escandinavo, que se situó a una centésima de Giannis (posteriormente descalificado) en meta, fue precedido por su compatriota Timon Haugan, el búlgaro Albert Popov y el francés Clément Noel (a partes iguales a un tercio).

Así se desvaneció el sueño de Grecia de ganar la primera carrera de su historia en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Hay que decir que Genis no «se incriminó a sí mismo», con la esperanza de salirse con la suya de alguna manera, Aunque dijo que no estaba seguro sobre el tenedor.. En cualquier caso, si mantiene el nivel mostrado en las últimas tres carreras, la sensación es que la exitosa fecha solo se aplaza.

