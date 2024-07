La historia romántica de Wimbledon

Yannick Siner Y Anna Kalinskaya Lucieron un nuevo look lleno de amor Y las sonrisas cómplices de las últimas horas. Wimbledon. Tras el entrenamiento, el tenista italiano llegó a la pista número 15, donde su novia disputaba un partido contra el húngaro Udvardi. El héroe azul siguió atentamente el partido. También dejó que sus emociones brillaran.Se sienta en la esquina de Kalinskaya junto a su entrenador y otros miembros del equipo.

La tenista rusa también parecía muy feliz con su novio de 22 años, y lo miró con frecuencia durante todo el partido. La relación entre deportistas parece muy estrecha y mutua incluso en el apoyo profesional. El 1 de julio, la tenista rusa fue vista en las gradas de Wimbledon tras el partido de su novio contra el alemán Yannick Hanfmann, durante la primera ronda del Campeonato de Londres.

Wimbledon, Sinner vs Berrettini: el derbi azul

a’Italia es la campeona Wimbledon. La tarde del miércoles 3 de julio presenciaremos el partido entre… Yannick Siner Y Matteo Berrettini. a Segunda ronda De slam en canchas de céspedClub de toda InglaterraDe hecho, seremos testigos del derbi entre los dos campeones italianos. Hablando del partido contra Berrettini, el jugador de Tirol del Sur comentó tras la victoria sobre Hanfmann: “Definitivamente será un partido muy difícil porque sabe jugar en esta superficie. Ojalá pueda subir mi nivel tenístico y coger más ritmo. Hoy cometí algunos errores en el tercer set, pero después terminé bien el partido: una final que me da confianza para el resto del torneo”. Mientras Mateo declaraba: “¿Creo que puedo vencer a Yannick? Por supuesto, de lo contrario no entraré a la cancha.. Esta será una de mis mejores actuaciones, ya que conozco sus grandes cualidades y cuánto ha mejorado en muchos aspectos de su juego. No era cabeza de serie, esperaba un empate como este y sé que va a ser difícil, pero sinceramente no creo que esté contento de encontrarme en segunda ronda. «Entrenamos y jugamos tenis para partidos como este».