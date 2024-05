La han llamado a relanzar su imagen.

Uno de ellos, en definitiva, es el principal motivo que aparece con los micrófonos apagados para clase: Se presentarán diferentes puntos de vista e ideas para gestionar el difícil tema de la reputación. Sin embargo, no será un divorcio acalorado, sino una decisión de ambas partes. Sin embargo, la línea comunitaria es «sin comentarios». Como se mencionó, la cooperación entre la influencer y la agencia de comunicación comenzó en diciembre de 2023. Pero muchas de las recomendaciones hechas por la agencia no fueron aceptadas y, por lo tanto, fueron seguidas.

Otras colaboraciones cesaron

Un momento difícil para Ferrani, en el centro de la investigación de la Fiscalía de Milán Fraude agravado Precisamente por el caso Pandoro, parece que no quiere terminar, Entre la separación del Fidesz y la interrupción de varias décadas. La noticia de la pérdida de otro acuerdo de cooperación llegó hace apenas dos días Pantene, de la que Ferragni es testigo desde 2016. Anteriormente, la autoridad antimonopolio había multado a sus empresas Fenice y Tbs Crew con más de un millón de euros por publicidad supuestamente engañosa relacionada con la venta de Balocco Pink Christmas (su audiencia de apelación está prevista). para el 17 de julio). En los últimos meses, además de no haber sido confirmado en la junta directiva de todd, También se han paralizado otras importantes operaciones de cooperación. De Pigna a Safilo, que acabó la relación con un juego de vasos, y de nuevo, Coca Cola, que no siguió el comercial previsto para finales de enero y nunca llegó a lanzarse.