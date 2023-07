La guerra ruso-ucraniana, lo que dijeron hoy Putin y Zelensky

«El mundo cree en Ucrania, está inspirado por nuestro coraje, nuestros héroes». Esto es lo que escribió en Twitter. Volodymyr ZelenskyFotos de posguerra. «Y lo más importante, los ucranianos creen en Ucrania, los ucranianos ven lo que podemos hacer cuando estamos juntos, somos los más fuertes cuando estamos unidos», agregó el presidente ucraniano.

el presidente ruso vladimir putin Advierte que Rusia se reserva el derecho de usar bombas de racimo en respuesta a su uso por parte de Ucrania. En una entrevista con el canal Rusia 1, el presidente ruso afirmó que Moscú aún no ha utilizado este tipo de municiones. «Rusia tiene suficientes existencias de diferentes tipos de bombas de racimo de varios tipos. Hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos usado y no lo hemos necesitado tanto», dijo. Pero reiteró que si se usan contra Rusia, se reserva el «derecho de revertir las medidas», lee Tass.

Luego, Putin dijo que el suministro de bombas de racimo a los Estados Unidos y su uso por parte de Kiev debería considerarse un delito. “La propia administración estadounidense hizo una valoración de estas municiones por boca de su personal hace algún tiempo -como se anunció- cuando el uso de municiones en racimo fue definido como delito por la propia administración estadounidense, creo que así debe ser. tratado.”

Según Putin, el contraataque ucraniano no tendrá éxito. “Todos los intentos del enemigo de penetrar nuestras defensas fracasaron durante todo el ataque. El enemigo no tuvo éxito”, dijo. Y el presidente ruso agregó en una entrevista con «Rusia 1»: «Nuestras fuerzas están actuando heroicamente. Inesperadamente, para el enemigo, en algunas áreas donde ellos mismos pasan a la ofensiva, toman las posiciones más ventajosas».