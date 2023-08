La guerra ruso-ucraniana, el estancamiento: un análisis del Washington Post

Ucrania, en un punto crucial de su guerra con Rusia, parece estar quedándose sin opciones en una contraofensiva que los funcionarios describieron inicialmente como una operación decisiva de Kiev para recuperar el territorio controlado por Rusia. El Washington Post escribió sobre A punto muerto El avance fue restringido a un puñado de aldeas por las fuerzas armadas ucranianas después de más de dos meses de contraataque.

A esto se suma el aplazamiento del plan de formación de pilotos ucranianos en el uso de F-16 y la presión ejercida por las fuerzas rusas en el norte. L’La incapacidad de Ucrania para lograr éxitos decisivos sobre el terreno La batalla genera temores de que el conflicto retroceda y el apoyo internacional disminuya. Al respecto, se cita un nuevo informe de inteligencia estadounidense El contraataque fallará el principal objetivo de recuperar Melitopol este añoen el sureste.

mientras La población ucraniana está cansada de la guerra. Y espera una victoria temprana, con crecientes llamados en Washington para limitar la ayuda a Ucrania antes de las elecciones presidenciales de 2024. Los analistas también creen que Ucrania no podrá lograr avances significativos sin armas más avanzadas en el frente y sin la participación de reservistas «Uno se pregunta qué lado se desvanecerá primero. De hoy a mañana», dijo a The Washington Post Franz Stefan Gade, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. Gadi, que viajó a Ucrania en julio, lo explicó en este momento. Moscú y Kiev en la etapa de «desgaste» Están tratando de lastimarse unos a otros en lugar de obtener ganancias territoriales significativas.

El Washington Post luego cita el pedido de paciencia de los funcionarios occidentales y ucranianos, quienes confirman que el progreso de la contraofensiva es más lento de lo esperado, pero insisten en que está avanzando. Sin embargo, la ventana de tiempo para que Ucrania avance aún es limitada. Yury Sak, asesor del Ministro de Defensa de Ucrania, enfatizó el uso de drones en espera de armamento y entrenamiento más avanzados. «Todavía no tenemos F-16, así que tenemos que encontrar una manera de compensar su ausencia y usar drones de alguna manera para eso», dijo poco antes de que el primer ministro holandés, Mark Rutte, anunciara que los Países Bajos y Dinamarca . Ucrania recibirá F-16. -dieciséis.

The Washington Post citó a un funcionario de inteligencia en Kiev, bajo condición de anonimato, que la principal agencia de inteligencia del país había llevado a cabo ataques con aviones no tripulados contra un importante puerto ruso y un petrolero cerca de Crimea. Pero los analistas dicen que es poco probable que los ataques con aviones no tripulados inclinen la balanza de la guerra en Ucrania a favor de Kiev. «Los ucranianos simplemente no tienen la capacidad de construir suficientes drones y atacar profundamente en territorio ruso de una manera que socave la voluntad de Rusia de luchar», dijo Bob Hamilton, coronel retirado del ejército de EE. Programa. Instituto de Investigación.

Además de Rusia tiene métodos sofisticados para contrarrestar los drones ucranianos. «Sabemos que la posición de Rusia se ha deteriorado, pero no en la medida en que esperamos un colapso inminente», dijo Gadi. Se puede decir que una campaña ofensiva de largo alcance, también conocida como «batalla profunda», tiene éxito cuando las fuerzas opuestas no pueden depender de los reservistas o realizar funciones de apoyo básicas como el reabastecimiento. En el frente sur, a sugerencia de Estados Unidos, las fuerzas ucranianas están adoptando un enfoque lento para garantizar el progreso, en lugar de favorecer la velocidad.

Las fuerzas ucranianas han recuperado unos 2.000 metros cuadrados del territorio ocupado por Rusia desde que comenzó la contraofensiva en junio, y las mayores ganancias se lograron cerca de Bakhmut en el este y en la región de Zaporizhia al sur de Orikhiv.