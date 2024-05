De nuestro corresponsal

Kiev – «¡Sé valiente como Ucrania!» Es una palabra. Y el sábado por la tarde, y todos los sábados, En la estación de Kiev hay colas más largas para McDonald’s que para el centro de empleo. De hecho, no hay nadie en el mirador militar y el lema de los carteles no es glamoroso. desde ayer, Compromiso de servicio disminuyó de 27 a 25 años Y hasta hace algún tiempo no era necesario establecerlo por ley: en el Muro de los Héroes de Kiev hay fotografías de soldados muertos que eran poco más que adolescentes.

El gobierno espera ahora al menos 20.000 nuevos reclutas, además de los 4.500 que han salido de prisión y se han unido a las fuerzas. –a imitación de Putin– con una promesa de perdón. Pero el servicio militar obligatorio ya no es una virtud. Los que llevan meses encerrados en sus casas, para no ser perseguidos por las patrullas del ejército. Quien pagó el precio de la exención con un soborno de 10 mil euros. Quienes huyeron a Praga o Bratislava. Ayer murió el ucraniano número 30 que intentó cruzar a nado el río Tisza, en la frontera con Rumanía y Hungría: en Bucarest hay 11.000 expatriados más o menos legales, en Polonia 150.000, y hay una propuesta de no excederse. renovar sus pasaportes, sólo para obligarlos a regresar.

Se puede hacer? Hace algún tiempo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, describió las imágenes de los reclutas ucranianos tomando café en los bares de Varsovia, mientras otros están en primera línea, como “injustas e injustas”. Sin embargo, esta cuestión no concierne sólo a Kiev, y convocar la resistencia plantearía problemas legales a los países de la UE: incluso el ex Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, tiene algunas dudas. Las historias del frente por sí solas son suficientes para escapar.: Los amputados se ven obligados a permanecer en el servicio, los soldados pagan por sus balas, al menos por la comida, se les arrancan las licencias porque hay pocos hombres y las trincheras se duplican con la nueva ofensiva rusa. Hay escasez de voluntarios. Muchas empresas, especialmente en los sectores de servicios y tecnologías de la información, corren el riesgo de perder el 70% de su plantilla Advierten que ya no podrán pagar impuestos. “A nadie le gusta la ley de la nueva era”, afirma Ihor K., de 22 años. Mi hermano ya está al frente y yo iré allí. Pero entiendo muy bien a los que no quieren saber…”