La guerra de Ucrania, la matanza de soldados rusos que esconde Putin: “No ha habido tantos muertos en un solo día desde 1945. Incluso según datos de Moscú”

Los ucranianos dicen 11 mil, y los números informados por Moscú son menos de 500. Pero incluso según estos, la «operación militar especial» de Putin también se está convirtiendo en un infierno para él. Sólo en los primeros seis días de operaciones – es decir, entre 24 de febrero y 1 de marzo El Ministerio de Defensa del Kremlin anuncia la muerte de 498 hombres Una cifra que parece modesta, pero que no lo es en absoluto en una lectura más precisa: el ejército ruso, en su historia reciente, nunca ha tenido Tasa de mortalidad diaria promedio Sobre el terreno de juego lo que tiene hoy en Ucrania. El esta convencido de eso David Rossiexperto en análisis de estrategias militares, responsable de la región geopolítica difesaonline.it, que desde el día de la invasión ha estado recopilando y procesando comparaciones utilizando fuentes de campo, manuales de guerra anuales y calculadoras.

Los soldados rusos muertos son ciertamente mucho más de lo que se anuncia, porque tampoco cuentan WagnerLos milicias chechenas etc Para mí, son diez veces más, pero también para tomar el oficial para siempre en promedio 83 muertes por díaque es una verdadera enormidad en comparación con el pasado «. Rossi todavía cree que diariamente, hubo 9 y 2 durante la primera y la segunda Guerra ruso-chechena Entre 1994 y 2009, entre 4 al día entre las fuerzas soviéticas en Afganistán Entre 1979 y 1989, menos de 2 fuerzas rusas y locales en Donbass entre 2014 y 2022. “Aunque no queramos creer en las estimaciones de Kiev, si la intensidad de los combates se mantiene como parecía en los primeros días, las bajas rusas en Ucrania superarán las bajas de la segunda guerra chechena al final de mayo, toda la guerra de Afganistán antes del 15 de agosto próximo”.

Las pérdidas que el Kremlin ha silenciado para ocultar el desastroso desenlace al que se enfrenta en el fango que lo rodea Kiev, Mariúpol, Kerson Y en todas las ciudades que debieron caer y en lugar de resistir. «No siempre tienen éxito. Hablemos de General? En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, no la Rusia actual, perdió parte de ella. 412 promedio uno cada tres dias. En razón de este conflicto, el comandante de la Séptima División fue asesinado Andrei Sokovitskientonces Primer Comandante Adjunto del 41. ° Ejército Conjunto Ruso Vitaly Gerasimov Tenemos noticias de dos más. Bueno, cuatro generales significa promedio un dia y medioDoble: significaría algo.

Buenas noticias en el frente ucraniano, pero no menos dramático. Moscú finalmente admitió haber recurrido a soldados alistados, como las propias madres rusas venían denunciando desde hacía días, muchas veces sin saber que habían sido enviadas al frente. Pocas o muchas, en definitiva, estamos hablando de chicos. Rossi está de acuerdo: «Es otro aspecto terrible de esta guerra». Oficialmente, Rusia no puede emplear personal insuficientemente capacitado. «Después de un año de servicio militar obligatorio, no son más que rifles que no puedes sostener en la mano con ametralladoras y armas de precisión. Los líderes ucranianos, que los esperan en la puerta, corean «Envíanos carne fresca«. Al final, la derrota de los rusos está aquí».

Tiene sentido preguntar por qué hicieron esto. La razón parece cínica como la guerra. ‘Operaciones en Afganistán Y el Siria – explica un ruso – Conducido por Pequeños batallones seleccionados Esto no sucedió. Ucrania es diferente, uno mujer gorda De las vastas y extensas tierras. Ahora, Rusia históricamente tiene una capacidad de defensa militar única, pero son sus propias capacidades. habilidad de soltar Relaciones Exteriores se ha reducido con la reforma de las fuerzas armadas sergei shoigu, Esto ha simplificado las unidades para darles eficiencia. Para operaciones como esta, se necesitan otros números, y por lo tanto se emplean grúas, hombres que deben permanecer en la oficina del Director de Abastecimiento». El experto explica que incluso esto no será suficiente para Putin. «Tomar una ciudad que es resistiendo de manera ordenada y equipada, es necesario Proporción de soldados 10 a 1.

El caso en cuestión es sarajevo. «L»cerco Duró tres años y costó más de 10 mil muertos. Para tomar una gran ciudad armada como Kiev, hay que tenerlo en cuenta 100.000. Y si el número de soldados y civiles que lo defienden, como parece, es de 50 mil, entonces se necesitan medio millón de hombres, pero Putin los distribuyó por toda Ucrania. Solo 190 milY, de hecho, los asaltantes y las milicias rusas han estado en las afueras de las ciudades durante días. Por supuesto, Putin los bombardeó desde arriba, pensando en disuadirlos, pero cuantos más edificios derriba, más imposible de penetrar, mejor serás. capaz de defenderse bajo los escombros te invito a mirar el caso Konotop, un pueblo en la parte noreste cerca de la frontera con Rusia. Es tan grande como Sesto San Giovanni, pero hace días las fuerzas de ocupación no pudieron entrar porque corren el riesgo de perder 5.000 hombres en unos días. Pero si tienes miedo de ir allí, imagina Kiev. Como analista, no hago predicciones, pero digo que si los ucranianos duran dos o tres semanas, Rusia será derrotada”.

¿Por qué mueren tantos soldados rusos? me parece obvio Putin malinterpretó sus cálculos. los El plan de Shoigu Gerasimov fue muy simple Todo gira en torno al aeropuerto. Antonov. Las fuerzas rusas se concentraron en esto y comenzaron a verter vehículos y hombres hacia Kiev, pensando que el gobierno escaparía. oblast Ellos seguirán. Se habrían desplegado tropas de todos los lados para un conflicto que podía durar 15 días pero que de hecho se habría resuelto en cuatro días». ¿En cambio? Enviaron un contingente de 34 helicópteros Y cada uno de ellos trajo al menos 20 de los mejores soldados. Spernatz. Pero Kiev en ese momento se movilizó 24 ° batallón de reacción rápida que pidieron lanzar misiles, quedaron más de mil hombres en dos días de lanzamiento y batalla terrestre. Los demás no fueron muy lejos, sino que se rebelaron en torno a las ciudades que resisten. Como una máquina de pinball«.