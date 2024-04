La gripe aviar y el riesgo de una nueva pandemia, ¿qué dice el virólogo?

«Definitivamente el virus».Gripe aviar «El virus H5N1 es preocupante y necesita ser monitoreado. Lo preocupante», por ejemplo en el caso reportado en Estados Unidos, en Texas, «es que el ganado se ha infectado y, por lo tanto, se ha producido un salto de especies respecto al original». virus. El caso es de un trabajador ganadero. Como sucedió «En otros casos, todavía no hay rastro de transmisión de persona a persona. Por supuesto, tenemos que monitorear, tenemos que prestar atención a este virus porque puede transmitirse de una forma u otra. Danos sorpresas.» Esto se ha destacado para saludar a Adnkronos. Virólogo Massimo Clemente.

«Desde hace tiempo existe un control muy estricto, tal vez teniendo en cuenta experiencias anteriores – señala el experto, comentando también el informe de las autoridades europeas ECDC y EFSA -. Sobre todo, la asistencia sanitaria veterinaria ya está realizando una actividad de control encomiable, porque todo lo que entra sale. Evidentemente es una actividad algo preferible por el hecho de que las explotaciones ganaderas están mejor controladas que los animales salvajes, pero en cualquier caso seguro que hay muy buen control. Ahora Sin duda, es necesario mantener la vigilancia y tratar de desarrollar cuidadosamente salvaguardias para ponerlas en práctica si es necesario para limitar los daños de la transmisión de persona a persona.. Porque al principio incluso la transmisión de persona a persona ocurre en pequeñas comunidades, en áreas pequeñas y hay que detenerla allí. Es posible si hay maneras de hacerlo. «Esto es obviamente muy importante».

Riesgo de epidemia

¿Qué factores pueden ponernos en mayor riesgo de contraer la epidemia? «Hay muchos análisis, por ejemplo el elemento de transmisión de una especie a otra», que se observan cada vez con mayor frecuencia, afirmó el virólogo que dirigió durante años el laboratorio de microbiología y virología del hospital San Raffaele de Milán. «Como se sabe, el tipo original de este virus son las aves, o mejor dicho, hay diferentes tipos de aves. Pero ahora Se han observado pequeños brotes epidémicos en diversos animales, siempre bovinos. Esto supone un salto de especies.el virus se adaptó a estas nuevas condiciones de crecimiento y también presumiblemente a un La capacidad de evolucionar genéticamente proteínas externas del virus.«En los genes de las proteínas externas del virus, que muestran una notable capacidad de adaptación».

Por ello, concluye Clemente, “Tenemos que prestar atención a esto Un virus que ya era uno de los sospechosos, diría yo, probablemente sea más sospechoso que otros como posible agente de una futura pandemia de virus de la gripe.. No será la primera «pandemia de gripe» y quizá no sea la última. Hubo otras y en ocasiones fueron un tanto falsas alarmas. Todo el mundo recordará el virus A/H1N1, el llamado virus de la “gripe porcina”. Este virus fue causado por una mezcla de diferentes virus de la influenza y se convirtió en un virus humano pero no causó mucha preocupación porque era un virus muy atenuado desde el punto de vista de la patogenicidad. En cualquier caso, el riesgo de una epidemia es posible.

Brigliasco: «Peligro y terror no, interés sí»

«Peligro y horror, no, pero interés, sí». Ésta es la consigna para afrontar la amenaza de las aves, según el epidemiólogo Massimo Ciccuzzi. “Prevención y seguimiento”, recomienda el experto consultado por Adnkronos Salute. «El virus ha saltado de las aves a los mamíferos. Lo que debemos evitar ahora es que se propague entre mamíferos. Porque si luego muta o reordena los genes -como advierte- nadie nos dirá que una vez que salte a los humanos, saltará». a humanos.» «No se puede transmitir de humano a humano».

Después de que se descubriera en Texas un caso de gripe aviar en un trabajador lechero que había estado en contacto con ganado infectado, “primero debemos estar tranquilos – dijo Sikozzi – porque desde 2002 la enfermedad se transmite de una persona a otra” por esta infección. «Aún no está demostrado». Pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenerla alta en el nivel de prevención – advierte el epidemiólogo – para evitar la propagación entre los mamíferos. «Está claro que necesitamos monitorear, es decir, debemos comenzar a comprender lo que sucede entre los animales».

«Sabemos que el virus de las aves puede transmitirse de los animales a los humanos – recuerda el especialista – los humanos ya pueden ser infectados por los animales, pero debemos asegurarnos de que no se infecten con el virus de las aves mutado». Lo que preocupa a los expertos en Estados Unidos, donde el patógeno infecta a las vacas lecheras en varios estados, es “particularmente bajo vigilancia: si esto se replica o muta, y se transmite constantemente entre mamíferos – repite Sikosi – entonces nada nos dice eso, esa mutación , Una vez que llega a los humanos. No se puede transmitir de persona a persona”. Éste es el peligro que hay que evitar.

Andreoni: “La adaptación al virus genera preocupación”

«Hay cientos de casos en la literatura médica de transmisión del H5N1 de aves a humanos. Esta transmisión en los Estados Unidos de mamíferos a humanos es sin duda una señal de adaptación del virus, lo cual es motivo de preocupación». Adnkronos rinde homenaje a Massimo Andreoni, director científico de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Simit, al comentar el segundo caso de gripe aviar en Estados Unidos.

¿Podría el virus de la gripe aviar H5N1 ser la próxima enfermedad? Y añadió: «La tasa de mortalidad de este virus es de alrededor del 50%, por lo que podría tratarse de alrededor del 30% de enfermedad y, obviamente, si es posible la transmisión de persona a persona, lo cual aún no se ha confirmado, podría ser muy dañino».