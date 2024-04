La ganadora de La Voz Senior, Diana Budo

Durante el el último a La voz mayortransmitido en Rai1 viernes, 5 de abril de 2024Se emitió un decreto al respecto. ganador De la cuarta edición del concurso de talentos dedicado a las mejores voces mayores de 60 años y conducido por Antonella Clerici. Él era Diana Budóama de casa de Cerdeña, para ganar la fase final de la competición, derrotando a las otras tres de la categoría Super Senior, es decir. Luca Minnelli, Sonia Zanzi y Mario RossiniFinalmente recibió el ansiado premio, y su entrenador, Gigi D'Alessio, estaba tan emocionado que la levantó y la abrazó entre los demás finalistas. Un final explosivo que no puede dejar de trasladarnos a la reacción espontánea y auténtica de la mujer.





¿Quién es Diana Budo, ganadora de La Voz Senior?

Llega de Quartu Sant'Elena, en Cerdeña, y es una apasionada de la música desde pequeña. Diana Budó Estudió psicología y apareció en las Audiciones a Ciegas de The Voice Senior trayendo consigo tanta alegría, talento y fuerza – logró tanto éxito en el camino – y ahora su sueño se ha hecho realidad. Sus compañeros del pueblo la animan y nunca le falta entusiasmo en el programa: “Me conozco a mí mismo pero ese soy yo. Estoy viviendo un sueño. El sonido para mí hace que tu alma se escuche«, dijo durante la primera etapa del episodio, poco antes de su actuación ante Angham. es todo un momento Por Anna Oksa, luego agregó: “Traigo conmigo a mi familia y amigos del mercado, el mar y el hermoso olor de Cerdeña. ya no me falta nada“Sin vergüenza ni decepción: todos los entrenadores coincidieron en la tremenda habilidad de la finalista, especialmente Gigi D’Alessio que no pudo evitar confirmar la idea que tenía sobre ella durante las audiciones a ciegas: “Es La Voz, ¡y eso es todo!«, anunció en aquella ocasión cuando Diana lo subió al escenario. yo te escucho De Mattia Bazar -que también recibió elogios de Patti Bravo, invitada de aquel episodio-, Warhorse volvió a sugerir en la final lo que le valió un premio. 45,06% de los votosTodos los presentes llegaron a sus casas.

Letra de Gigi D'Alessio y fans.

La voz mayor Fue un nuevo hito para Diana, ya que actuó por primera vez fuera de su Cerdeña natal, en un escenario muy respetado y gracias al cual tuvo la oportunidad de crecer -como ella misma declaró- explicando además que estaba contenta con el éxito. ella había logrado. Con el programa. Hubo muchos comentarios positivos de los usuarios de las redes sociales sobre él:Sólo puede ganar en un mundo justo. Diana Bodo es la voz«, o «Diana es increíble… bien hecho, ¡se lo merece!“Finalmente no faltaron las palabras de su entrenador. Gigi D'AlessioCuando el concursante fue coronado ganador: “Ella es un fenómeno, un emblema de La Voz, una voz extraordinaria, maravillosa.«.