La función de WhatsApp que revolucionó la forma en que chateamos: la aplicación nunca antes se había visto tan bien

WhatsApp tiene una función que es muy interesante de utilizar: la llevas buscando toda la vida. Veamos en qué consiste.

Todos estamos acostumbrados Usa tu celular y sus aplicaciones. Puede adaptarse a muchos de ellos y ayudarnos de diferentes maneras. Lo que importa es que te mantengas informado sobre los lanzamientos de nuevas aplicaciones. De esta forma evitamos perder servicios importantes que nos pueden ser útiles. Entre las aplicaciones más utilizadas en estos momentos seguro que no nos podemos olvidar WhatsApp.

La aplicación Meta verde nunca nos ha defraudado a lo largo de los años. Siempre ha proporcionado actualizaciones muy importantes, que avanzan o modifican la funcionalidad. Al hacerlo, garantiza mantener a raya a su competidor (Telegram) y nos sorprende a todos. Por esta razón, la aplicación está repleta de configuraciones muy respetables.. Úselo en el momento adecuado para obtener el resultado deseado.

Utilice esta función de WhatsApp lo antes posible: resolverá un gran problema

Si está buscando una función específica, la función de hoy podría ayudarle más que cualquier otra cosa. Eso es porque hay Te permitirá realizar un tipo de acción muy específica. Sorprendentemente, siempre estuvo ante nuestros ojos. El problema es que no todo el mundo lo conoce, aunque tiene grandes beneficios. Descubramos juntos qué es y cómo puede ayudarnos en esta situación. Parece ser una cuestión de privacidad..

En primer lugar debemos abrir la aplicación WhatsApp. Obviamente no importa con qué dispositivo lo uses. Luego toque el ícono de mensaje a la derecha, que es útil para abrir la lista de todos los chats disponibles. En este punto, navega hasta el ícono de la lupa en la parte superior para acceder a la barra de búsqueda de la aplicación. Al hacer esto, puedes hacer algo que te ayudará en algunas circunstancias..

Ingresando el número de teléfono será posible hablar con esta persona. No tendrás que guardarlo en la libreta de direcciones como en otros casos. Ayudará a mantener su identidad privada si habilita su configuración de privacidad. Este truco es importante para todos los que quieran chatear de forma segura con extraños. Es un trabajo muy interesante considerando todos los aspectos: no prescindas de él en el futuro. Una opción como esta no se ve a menudo.