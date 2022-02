¿La filtración de PlayStation Plus revelará juegos gratuitos de PS4 y PS5 en marzo de 2022? – Multijugador.it

tradicional ahora fugas Parece haber sido revelado de antemano. Juegos gratis de PS4 y PS5 Disponible para suscriptores Playstation Plus en un mes marzo 2022: Según esta información, el equipo será Sonic Racing y Ark: Survival Evolved.

En este caso, solo hablamos de un par de títulos que formarán parte del cartel del próximo mes, pero imaginamos que serán los titulares. Famosa fuente francesa filtrada bebel konque ha generado muchas noticias hasta el momento, incluidos los juegos de PS Plus para enero.

“Recientemente entré en Ark: Survival Evolved y Team Sonic Racing, y me gustaría comprarlos para jugar. ps5«Desafortunadamente, no tengo dinero y estoy un poco indeciso», escribió el filtrador, «pero tal vez al final del día pueda esperar hasta principios del próximo mes». Delgado, ¿verdad?

Lanzado en 2019, Team Sonic Racing (revisión) es un corredor de la arcada Te permite controlar varios personajes de la serie Sonic the Hedgehog, que conducen vehículos que pueden adaptarse dinámicamente a cualquier terreno.

Ark: Survival Evolved (revisión) es bastante famoso Supervivencia Desarrollado por Studio Wildcard, que nos transporta a un mundo habitado por dinosaurios donde tendremos que recolectar recursos, construir objetos y vigilarnos la espalda para sobrevivir.

Como sabéis, entre los juegos de PlayStation Plus para febrero de 2022 se encuentra el simulador de lucha EA Sports UFC 4, el sistema de gestión Planet Coaster y la expansión independiente Assault on the Dragon’s Rock de Tiny Tina, que es una precuela de Tiny Tina’s Wonderlands.