«La FIFA y la UEFA trabajan por el poder, no por el fútbol»

Los campeonatos han comenzado, pero el mercado de fichajes aún no ha terminado. de lo contrario. Hay quienes juegan, pasan, marcan y tal vez se cambian de camiseta al día siguiente. El aficionado se queja. No es nada serio. Pero luego llegamos a la conclusión: «La culpa es de los fiscales, el mal del fútbol, ​​los únicos en todo este circo que se hicieron ricos«. John BranchinYo, el hombre que trajo el fenómeno Ronaldo al Inter Moratti, soy ahora presidente honorario del Interaswagenty Está a cargo de los asuntos exteriores y no encaja en su clase y les da voz explicando lo que mucha gente no puede saber objetivamente.

Pranchini, ¿sientes tu espalda contra la pared?

“En esos momentos surgen cruzadas contra nuestra clase, que se utilizan inadecuadamente para justificar las situaciones difíciles que surgen en el mundo del fútbol. La verdad es que el 90% de nosotros no tenemos nada que ver con las deformidades del fútbol. Empezando por esta falta de reglas en el mercado siempre abierto. Y quien piense que necesitamos demandantes para enriquecernos, a hombros de clubes y jugadores, se equivoca. Somos los primeros en exigir una ventana de transferencia más corta, especialmente cuando jugamos. Y quienes están más a favor de esto son, en particular, los jefes, que creen que más tiempo ofrece mayores oportunidades para negociaciones fructíferas. Cuanto más tiempo permanezcan abiertos, más podrán hacer y mejor para ellos. no para nosotros. Pero en realidad no es su caso porque todo este tiempo hace que muchas veces las decisiones se tomen de forma confusa precisamente por la cantidad de tiempo disponible. Érase una vez menos tiempo y era necesario prepararse mejor y prepararse con ideas y objetivos claros.

Cuando hablas de jefes de fútbol y altos directivos, ¿te refieres a la FIFA, la UEFA y las distintas federaciones, ligas y propietarios de clubes que descienden en la jerarquía?

«No, me refiero realmente a los clubes. La responsabilidad de la FIFA y de la UEFA es no confrontar a los presidentes de los clubes en estos temas, y someterlos a sus decisiones y deseos. También he intentado poner sobre la mesa los ingredientes para buscar soluciones o concesiones, pero no parece posible porque no veo ninguna voluntad». Real. El flujo de dinero no lo determinan los fiscales. Si el valor aumenta repentinamente de 30 mil millones de liras a 300 millones de euros, ciertamente no es nuestro También es imposible para nuestra clase evitar que los salarios sufran aumentos a la luz de estas evaluaciones. Por lo tanto, está claro que debemos servir a los intereses de nuestros asistentes y, por lo tanto, tratar de llevarlos a donde se encuentren las mejores condiciones técnicas y económicas. disponible.»…