«La FIFA le da a Messi el Mundial para que podamos hacerlo antes»

El susto de Pepe: «Dale a Argentina el Mundial»

Estas son las palabras que transmitió ‘O Jojo’, al término del partido que perdió su equipo Portugal en contra de Marruecos con pimienta Que concluye: «En el segundo tiempo nunca jugamos, tal vez solo 8 minutos. En el segundo tiempo éramos los únicos que queríamos jugar. Nos sentimos tristes, teníamos las cualidades para ganar y lamentablemente no lo hicimos».

Bruno Fernandes de Portugal: «No me marcaron un penalti claro»

Junto con esos pimienta, Como vienen las letras Bruno Fernández Después de borrar un archivo Portugal: «Estábamos realmente devastados, pero en el fútbol es así, después de que caímos, tuvimos muchas oportunidades de anotar, pero no pudimos equilibrar el juego, lamentamos, sentimos que podíamos hacerlo y, en cambio, simplemente fue». t.» Entonces el centrocampista unido Volver al set Facundo Tello Para emparejar, alinear con palabras pimienta: «No sé si darán el trofeo a Argentina Es muy raro que se haya enviado el árbitro de un país que aún está en el torneo y no está el portugués. Porque si pudieran arbitrar en campeones No veo por qué no pueden hacerlo aquí tampoco. No me dieron un penalti claro en la primera parte».