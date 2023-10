La famosa abogada iraní Nasrin Sotoudeh fue golpeada y arrestada en el funeral de Armita – Corriere.it

a Viviana Mazza

El abogado de derechos humanos entregó el pasado martes en Nueva York el Premio «Coraje Civil» a la joven que acabó en coma sin llevar el hiyab. Marido: Nasrin pasará la noche en el mismo centro de detención donde mataron a Mahsa Amini

De nuestro corresponsal

Nueva York – La abogada Nasrin Sotoudeh recibió el "Premio al Coraje Civil" el pasado martes en Nueva York. La investigadora del Centro Wilson, Haleh Esfandiari (que también ha estado encarcelada en Irán durante años) lo recogió en su nombre, porque Nasrin no puede salir de Irán. Pero la activista iraní envió un vídeo en el que dedicaba el premio al movimiento «Mujeres, vida y libertad» surgido tras el asesinato de Mahsa Amini, y lo entregaba en particular a Armita Giravand y a su madre. El domingo por la mañana, en el funeral de Armita, la niña que misteriosamente entró en coma y luego murió sin llevar hiyab en el metro de Teherán, también estuvo presente Nasrin Sotoudeh. Esa misma noche llegó la noticia de la muerte de la joven. El marido Reza Khandan lo confirma mensajero "Nisreen fue arrestada y aparentemente golpeada en el funeral. Otras personas fueron arrestadas con ella". Al principio, su esposo no sabía dónde estaba, pero luego informó que "Nisreen fue trasladada a… Centro de detención de Vozara en Teherán, el mismo amor con el que mataron a Mahsa Amini el año pasado. Fui a esa comisaría. Nos dijeron que Nasreen pasaría la noche aquí. Mañana (hoy para quienes lean la edición). Desde aquí será trasladada al tribunal penitenciario de Evin para una audiencia.Porque su caso está abierto".

Abogado Sotoudeh, de 60 años, es uno de los pocos abogados de derechos humanos que permaneció en el país después de la represión de 2009.: Defendió a los menores condenados a muerte, a los activistas estudiantiles, a los kurdos, a los activistas bahá’ís, a la campaña «Un millón de firmas» y a la llamada «Chicas del camino de la revolución.» Quienes se negaron a usar el hijab, empezando por la valiente manifestante Louida Movahedi, quien envolvió su hijab alrededor de un palo y lo agitó en la calle como una bandera. El director Jaafar Panahi la inmortalizó en su documental “Taxi”.

“El movimiento no está muerto” “Este premio está dedicado al amplio movimiento Mujeres, Vida, Libertad, para mujeres que espontáneamente se levantaron del yugo del patriarcado opresivo”, dijo Nisreen en el vídeo que apareció en Nueva York. Está claro que la defensa de los derechos ha provocado la pérdida de muchas vidas. A los manifestantes les arrancaron los ojos para privarlos de la visión. Pero sus ojos se multiplicaron En miles de otros ojos, para que el mundo sea testigo Esta es una batalla entre mujeres y hombres por una vida sencilla y ordinaria.».

“Asegúrese de que sepan que el movimiento no está muerto y que continúa.»: Este es el mensaje que Sotoudeh le pidió a su amiga Hala Esfandiari que transmitiera al público reunido en la ceremonia del Premio al Coraje Civil. Sotoudeh es una líder del movimiento de mujeres en Irán, al igual que Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año. Esto no pasa desapercibido para el sistema, razón por la cual ambos recibieron sentencias extremadamente duras. Al mismo tiempo, ambas forman un vínculo importante entre las batallas pasadas y presentes de las mujeres en Irán, pero no sólo luchan contra la discriminación de género, sino por una sociedad más justa para todos.Aunque el régimen le advirtió que no lo hiciera, concedió entrevistas a medios extranjeros sobre los presos políticos que representaba después de 2009, como también lo hizo con… mensajero

. Su continua conexión con el mundo fuera de Irán está vinculada al hecho de que Sotoudeh ve la lucha de Irán como parte de un movimiento global.

Camello En 2011 fue condenada a seis años de prisión. Cinco de ellos por "amenazar la seguridad nacional" y uno por aparecer en un vídeo sin hiyab (finalmente cumplió tres años de condena). El vídeo en cuestión data de hace dos años: pelo corto, gafas, sentada ante un escritorio, el cuerpo escondido en una gran chaqueta negra… Nisreen agradeció a la organización internacional de derechos humanos con sede en Bolzano que le hubiera concedido el Premio de Derechos Humanos 2008. En este caso no pudo recibirlo personalmente porque su pasaporte fue confiscado cuando se disponía a salir del aeropuerto de Teherán. Pero envió este vídeo, que uno de sus seguidores compartió en YouTube. Una vez, después de una entrevista, le preguntamos a Nasreen si podíamos fotografiarla y ella asintió. Cuando notamos que no llevaba hijab, le preguntamos si no era peligroso, pero respondió que por ley era obligatorio usarlo en público, no en privado.. Fue arrestada nuevamente en junio de 2018.Representar a las "Chicas de la Revolución" que se negaron a usar el hijab y fueron condenadas a 38 años y medio de prisión y 148 latigazos por cargos de espionaje, difusión de propaganda e insultos al Líder Supremo: según la ley iraní. Deberá cumplir 12 años de prisión, la sentencia más larga. Sin embargo, el pasado mes de febrero concedió una valiente entrevista a Christiane Amanpour. cnn Durante su salida de prisión: También destacó que el movimiento "Mujeres, Vida, Libertad" no está muerto, y señaló al médico y activista de derechos humanos Farhad Maysami, que vive en pésimas condiciones de salud en prisión, luego de que iniciara una huelga de hambre. contra la decisión de llevar a otros presos a prisión, la horca y contra la obligatoriedad del hijab. "Al final, el coraje de Nasrin ayudó a liberar a Farhadi", explica Amanpour.

la familia Audaz, inteligente y tranquila, Nasrin Sotoudeh hizo cosas extraordinarias mientras se movía dentro de los límites de la ley iraní. En su despacho desnudo hay una estatua de la Justicia con una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda. En la pared detrás de su escritorio había varias notas pequeñas: cartas de solidaridad enviadas desde todo el mundo a sus dos hijos, Maharaveh y Naama, cuando fue arrestada en 2011. En una carta a sus hijos desde la prisión, unos años más tarde, ella escribió que los extrañaba mucho, pero ¿qué Son precisamente sus motivaciones. “Se necesita libertad y justicia. Cada vez que defiendo a un menor pienso en ti”.. Nisreen siempre ha estado convencida de que el precio que pagó no fue en vano. “Ser mujer iraní requiere ser optimista”, dijo una vez.