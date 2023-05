«La Fagianata» de Riccardo Magrini: «No conviene que Roglic ataque. Caruso lucha por el podio»

La etapa de transición

Estaba pensando en un gran escape y ahí estaba. Los que estaban fuera de serie perdieron una oportunidad. Tenía muchas ganas de que alguien como Buitrago comenzara a funcionar y las situaciones. Al final llegó Conrad que estaba 8 minutos por detrás con el maillot rosa.

Fue un poco decepcionante por la forma en que se desarrolló la etapa, se pelearon en la parte delantera y cuatro de ellos se fueron. Llamó a Betul para volver a la escuela. digamos que podría haber sido mejor.

¿Te arriesgas a un cambio de fase mañana?

Y dicen que la bajada es peligrosa, el camino tiene un poco de baches. Si quitan GPM de la Croix de Coeur, el escenario cambia por completo.

¿Qué escenario táctico se puede esperar?

Creo que tendremos que esperar a Crans Montana para ver ataques serios. El pick estará en la penúltima subida, pero no creo que veamos ataques. Hasta el momento no se han visto ataques reales, a excepción de un ataque de cappuccini rise roglic.

No sabemos cuál es el verdadero equilibrio de poder. Ojalá haya un ataque de verdad en la última subida y gane uno de los campeones, no que venga la fuga..

¿Podría Caruso enviar a un hombre o un hombre por la carretera?

Podría ser una táctica posible para Bahrein, pero hay muchas cosas fáciles antes de llegar a San Bernardo. Tenemos que entender quién es el fugitivo. Pero Bahréin puede adoptar una táctica agresiva, tiene potencial para hacerlo con Haig, Buitrago y Zampanini..

Pocos de ellos parecían tener interés en atacar

Ineos sería tan dominante como lo es hoy: desaceleró y también se quedó atrás de su ritmo. Emiratos Árabes Unidos no ataca, aunque podría haberlo intentado con Fine fuera de serie y podría servir de refuerzo a Joao Almeida en la final. Jumbo puede hacer acción a distancia, pero creo que Roglic no tiene ninguna ventaja: Ineos sí, y es suficiente para estar cerca. En mi opinión, el esloveno se quedará esperando y solo lanzará el ataque real cuando sea decisivo, tal vez en Tre Cime di Lavaredo. Pero para mí mañana Roglik no atacará. Con Evenepoel lo hubiera hecho, con Thomas es diferente, solo dos segundos por detrás.

Luego viene la fuga…

Me temo que vendrá la fuga, ya que a Ineos le parece bien, y también para quitarle las bonificaciones a Roglic. De momento no se presenta en este Giro, no ha habido ningún ataque grave. Hasta hoy existía el terreno de ataque. Hay mucho cansancio y hoy quedaron pocos en el grupo del maillot rosa al final. La lluvia es el verdadero problema del Giro de Italia.

¿Qué esperas de LEKNESSUND?

Leknessund solo se mete en problemas si hay ataques reales. Si esperan a la última subida, no se hundirá mañana y no tendrá mucho que perder. Entonces creo que se hundirá más tarde.

La etapa de mañana es BORGOFRANCO D’IVREA-CRANS MONTANA

Pinot puede ganar, pero mi favorito es Healy: hoy se salvó y se salvó la pierna, por mí lo intentará. Sería una fuga que llegaría lejos por suerte, no por la fuerza como hoy. Creo que Pinot, con el procedimiento correcto, puede volver a la clasificación y realizar algunas actuaciones..

Caruso se balancea en un podio

Caruso está justo ahí, creo que algo va a intentar. Shaq lo veo mejor que Almeida y con una dura contrarreloj pudo acabar ante el portugués. En el podio lo veo detrás de Roglic y Thomas.

Los italianos del futuro: Hoy hablamos de Filpo Baroncini

Filippo Baroncini tuvo muy mala suerte. Se lesionó varias veces y no pudo demostrar su valía entre los profesionales. Tiene potencial, es un chico inteligente, un velocista con tiros como cuando ganó el Mundial Sub-23. Definitivamente es talentoso. En cuanto al chasis, es un corredor Classiche. Podría ganar una buena carrera, pero tiene que calmarse, pobre hombre. Hasta ahora siempre ha tenido mala suerte, pero tiene un gran potencial.

Episodios anteriores de PHEASANTATA de Riccardo Maghrini